《黑暗榮耀》李到晛狂追林智妍！每次聚餐必到 約會甜蜜堆雪人
韓劇《黑暗榮耀》口碑、收視率豐收，登上Netflix全球收視冠軍，也意外促成一對銀色情侶誕生，28歲的李到晛與32歲的林智妍在全劇播畢後爆出熱戀一事，約會時甜蜜堆雪人，由於兩人在劇中是死對頭，林智妍飾演的是可惡反派「朴涎鎮」，他們交往跌破影迷眼鏡，而圈內人士爆料，當初李到晛追求攻勢相當猛烈，只要女方會去的聚會時他必定出現，才能順利抱得美人歸。如今兩人感情不錯，即使李到晛當兵去，還是會趁休假跟林智妍約會。
記者江芷稜／綜合報導
戲裡靦腆害羞的李到晛，戲外戀愛方式很直接，他曾剖析自己是直球對決型，沒有特殊理想類型，一旦遇到心儀對象就會直接示好，有知情人士爆料，拍攝《黑暗榮耀》期間他跟林智妍有微妙互動，儘管對戲不多，但只要有林智妍出席的聚會場合，聽說他從不缺席，積極展開追求。
李到晛拍戲期間曬過一張女生為自己搧風的照片，女方手拿電動風扇替他服務，雖然只露出一隻手，卻被網友挖出那隻手的主人就是林智妍，關係相當不錯，李到晛拍戲時見她穿了短裙，也會貼心地拿毛毯蓋在她的腿上，親暱互動讓相處時充滿粉紅泡泡。
兩人熱戀新聞是去年被韓媒《Dispatch》曝光，林智妍被拍到去男方家聚會，讓不少影迷心碎。兩人事後透過經紀公司認愛，傳出他們在聖誕節之前約會，一起甜蜜堆雪人，前往龍仁自然休養林散步，李到晛相當貼心，跑去買咖啡為女友取暖，姊弟戀沒有代溝。林智妍在百想藝術大賞拿到電視劇女配角獎肯定，也大方感謝李到晛，獲得眾人祝福。
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