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駁入閣傳言！洪申翰曝未來目標「會以立法院工作為重」

▲民進黨立委洪申翰受訪時澄清，目前未考慮入閣。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.09）
▲民進黨立委洪申翰受訪時澄清，目前未考慮入閣。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.09）

記者陳佩君／台北報導

準總統賴清德520上任，隨著內閣改組在即，綠營不分區立委是否入閣引發關注。具環保、能源等議題專業的綠委洪申翰也被點名，對此，洪申翰今（23）日受訪時坦言，現在確實有媒體傳聞，但他也要很明確地說「目前並未考慮入閣」，現階段手頭上有許多工作，會以立法院為重。

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出身環團的洪申翰，長期在社運界參與街頭運動，2020年被民進黨提名為不分區立委第二位，男性排名第一，他在四大公投時，為核四、第三液化天然氣接受站（三接）等議題極力辯護、消毒，被視為戰功彪炳的功臣之一，任一屆不分區立委的他，不意外再度納入此次不分區名單中，其對環境議題、能源的專業，被黨內認為適合納入環境部

對於相關傳言，洪申翰受訪時澄清，現階段沒有考慮入閣，並表示在不分區立委連任後，有設定許多工作事項，如氣候能源議題、新國會的政治攻防、政策等，而這也是他爭取擔任黨團幹部的原因。

洪申翰指出，有了擔任四年立委的訓練，他學到許多經驗，並有所心得「如何把立委工作做好」，尤其他非常關注的議題，也希望能趕快實現，如氣候能源、弱勢族群權益等，而新會期選擇主動轉戰外交及國防委員會的原因，就是他對地緣政治發展、台灣防禦很感興趣。

「現階段沒有考慮入閣！」洪申翰再度重申，一來是手邊很多重要工作，仍是待完成階段、需要專心進行，再來就是他也感受到立委工作，能創造蠻大價值空間，在這幾年摸索下，也學習到如何在政治攻防、政治工作中，取得平衡與融合，因此他覺得現在要把立院工作做好。

對於即將轉戰國防及外交委員會原因，洪申翰表示，好的立委要能跨領域學習、跨領域刺激，才能激盪化學反應，這段時間他在國防、外交及區域防禦議題上快速學習、補課；此外，未來會推動《人工生殖法》、《身心障礙者權益保障法》協助完成律師陳俊翰的遺志；能源議題方面，包含《能源管理法》、碳定價制定、綠色金融等，也都是他正準備規劃、推進的工作，是為台灣中長期打下基礎的關鍵。

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