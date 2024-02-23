駁入閣傳言！洪申翰曝未來目標「會以立法院工作為重」

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對於相關傳言，洪申翰受訪時澄清，現階段沒有考慮入閣，並表示在不分區立委連任後，有設定許多工作事項，如氣候能源議題、新國會的政治攻防、政策等，而這也是他爭取擔任黨團幹部的原因。
洪申翰指出，有了擔任四年立委的訓練，他學到許多經驗，並有所心得「如何把立委工作做好」，尤其他非常關注的議題，也希望能趕快實現，如氣候能源、弱勢族群權益等，而新會期選擇主動轉戰外交及國防委員會的原因，就是他對地緣政治發展、台灣防禦很感興趣。
「現階段沒有考慮入閣！」洪申翰再度重申，一來是手邊很多重要工作，仍是待完成階段、需要專心進行，再來就是他也感受到立委工作，能創造蠻大價值空間，在這幾年摸索下，也學習到如何在政治攻防、政治工作中，取得平衡與融合，因此他覺得現在要把立院工作做好。
對於即將轉戰國防及外交委員會原因，洪申翰表示，好的立委要能跨領域學習、跨領域刺激，才能激盪化學反應，這段時間他在國防、外交及區域防禦議題上快速學習、補課；此外，未來會推動《人工生殖法》、《身心障礙者權益保障法》協助完成律師陳俊翰的遺志；能源議題方面，包含《能源管理法》、碳定價制定、綠色金融等，也都是他正準備規劃、推進的工作，是為台灣中長期打下基礎的關鍵。