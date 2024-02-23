電話打來一接就掛！行家解答真正兇手　眾全愣：難怪超多貸款電話

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「昨天才接到一通....每次接起來都很傻眼」、「同樣疑問+1我媽也是常常接到這種電話，她都罵說這些人吃飽太閒」、「這不是詐騙集團嗎？」而也有專業的網友出面表示「那是篩號機的程式哦！這種是程式會自動撥號，拿來測試這個門號有沒有人在使用，當你接起之後系統就會登記起來，然後他們就會把這些資料賣給有需要的行銷公司、貸款公司等等，不全然都是詐騙集團」。
讓許多人非常傻眼表示「......難怪每次貸款電話這麼多啦！」、「一開始還想說電話到底怎麼到貸款公司那裡的，現在想想，還真的接了不少這種一秒就掛掉的電話」、「難怪貸款電話這麼多啊！原來有這種程式」、「所以台灣詐騙才這麼多啦！用這種手法賣別人個資，真的很不行」。
而《NOWnews》記者也實際訪問從事電信業的通訊行員工陳小姐，她表示「這種就是篩號機的程式沒錯，常常也會有客戶來門市詢問，他其實也不是什麼詐騙集團的手法，就是靠系統程式隨機撥號，來測試這隻電話是否有人正在使用，當民眾接起電話之後，就會登記成有在使用的手機號碼，那他們就可以把這些資料賣給需要的客戶，一般最常見的就是車貸公司」。
陳小姐建議，如果不想要被騷擾的話，建議手機還是建立完整聯絡人清單，並且下載例如「whoscall」的APP來阻擋陌生人電話或者是將曾經打來的貸款電話拉黑等等。不過，陳小姐也說：「這也只有手機有解，如果家中還有家電的話，則無法避免這個情況，未來只要再接到類似推銷貸款電話，就直接掛掉即可」。