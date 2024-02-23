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電話打來一接就掛！行家解答真正兇手　眾全愣：難怪超多貸款電話

▲你是否有遇過對方來電之後，當你接起電話那一瞬間，對方就立刻掛掉的情況呢？（圖/NOWnews攝影中心）
▲你是否有遇過對方來電之後，當你接起電話那一瞬間，對方就立刻掛掉的情況呢？（圖/NOWnews攝影中心）

記者張嘉哲/綜合報導

相信每個人都有遇過對方來電之後，當你接起電話那一瞬間，對方就立刻掛掉的情況！近日就有女網友表示「不斷遇到這種陌生電話的騷擾，讓她覺得非常莫名其妙」好奇上網詢問網友正確的處理方式，沒想到卻釣出內行網友，表示這種電話並不是惡作劇，更多是行銷公司、貸款公司的「篩號策略」，讓大批民眾非常傻眼表示「難怪打來要我貸款電話這麼多啊！」引起熱烈討論。

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一名女網友在臉書社團「爆怨公社」貼文指出「大家有遇到過那種電話一打過來就立刻掛掉的嗎？上網查了之後發現很多人都遇到同樣的情況，甚至有人也嘗試回撥號碼還不會通，真的感覺莫名其妙，是錢太多還是有其他原因？」

▲網友分享接到莫名其妙的電話，接起來之後也沒講話，僅4秒就掛掉，讓她不懂這樣的用途是什麼。（圖/爆怨公社）
▲網友分享接到莫名其妙的電話，接起來之後也沒講話，僅4秒就掛掉，讓她不懂這樣的用途是什麼。（圖/爆怨公社）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「昨天才接到一通....每次接起來都很傻眼」、「同樣疑問+1我媽也是常常接到這種電話，她都罵說這些人吃飽太閒」、「這不是詐騙集團嗎？」而也有專業的網友出面表示「那是篩號機的程式哦！這種是程式會自動撥號，拿來測試這個門號有沒有人在使用，當你接起之後系統就會登記起來，然後他們就會把這些資料賣給有需要的行銷公司、貸款公司等等，不全然都是詐騙集團」。

讓許多人非常傻眼表示「......難怪每次貸款電話這麼多啦！」、「一開始還想說電話到底怎麼到貸款公司那裡的，現在想想，還真的接了不少這種一秒就掛掉的電話」、「難怪貸款電話這麼多啊！原來有這種程式」、「所以台灣詐騙才這麼多啦！用這種手法賣別人個資，真的很不行」。

▲現在不少詐騙集團都會透過手機簡訊的方式來騙取個人資料或者錢財。（示意圖／官方提供）
▲你是否曾經接起電話之後，結果對方都沒有出聲，隨後馬上掛掉電話的情況呢？（示意圖／官方提供）
而《NOWnews》記者也實際訪問從事電信業的通訊行員工陳小姐，她表示「這種就是篩號機的程式沒錯，常常也會有客戶來門市詢問，他其實也不是什麼詐騙集團的手法，就是靠系統程式隨機撥號，來測試這隻電話是否有人正在使用，當民眾接起電話之後，就會登記成有在使用的手機號碼，那他們就可以把這些資料賣給需要的客戶，一般最常見的就是車貸公司」。

陳小姐建議，如果不想要被騷擾的話，建議手機還是建立完整聯絡人清單，並且下載例如「whoscall」的APP來阻擋陌生人電話或者是將曾經打來的貸款電話拉黑等等。不過，陳小姐也說：「這也只有手機有解，如果家中還有家電的話，則無法避免這個情況，未來只要再接到類似推銷貸款電話，就直接掛掉即可」。

▲Whoscall,詐騙。(圖／官方提供)
▲民眾可下載APP「Whoscall」來阻擋推銷、詐騙電話，對方只要一打來就能清楚看到來電是誰。(圖／官方提供)

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