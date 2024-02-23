有錢人寧年花720萬租豪宅！專家分析2優勢　台北豪宅房東心態公開

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而近4年台北豪宅租金王，2020~2021為西華富邦分別以50萬、47.25萬元蟬聯冠軍寶座，2022年冠軍換仁愛帝寶，月租金46萬元，而最新、2023年的豪宅租金王則換勤美璞真接棒。
豪宅市場停滯，租賃反而殺出血路
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，豪宅因政府重重管制變成票房毒藥，市場近年供給少，但大坪數仍有需求，許多中古豪宅因為地點優越、使用坪數相對大，獲得高端租客青睞。
徐佳馨指出，2023年進榜豪宅有新有舊，地點不限於大安、信義、中山、松山等豪宅區，豪宅租客需求的多元性可見一斑。而近兩年無論是去年租金王仁愛帝寶，或是今年租金王勤美璞真，雖然屋齡高，但因為地點優越，管理已上軌道，面對大安森林公園的勤美璞真寫下60萬元天價租金，顯見老豪宅只要地點好，租金仍看俏。
至於為何豪宅租金節節高，歸咎原因，除通膨拉抬租金行情外，關鍵在於近年因為政策上對豪宅限制重重，使得建商不再願意興建大坪數產品，供給減少，持有人陷入找不到買方的困局，舊豪宅也就成為閒置資產，所幸大坪數產品在市場中仍有居住需求，順勢讓豪宅租賃成為一條新路。
豪宅租賃投報差，業主心態很重要
徐佳馨指出，雖然租金節節高漲，豪宅投報率偏低也是事實，加上能承租這類高價物業者，不少是公司承租，必然要求要申報稅負，對房東來說成本相對較高，市場上很多業主拿物件出租並非賺取收益，更多的心態是有人照顧房子，補貼管理費及相關稅費，這也成為租賃市場中一道特殊的風景。