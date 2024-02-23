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有錢人寧年花720萬租豪宅！專家分析2優勢　台北豪宅房東心態公開

▲屋齡13年的台北大安區豪宅「勤美璞真」，去（2023）年7月實價揭露24樓戶月租金60萬元，創實價登錄以來豪宅最貴租金紀錄。（圖／翻攝臉書_黃結鴻）
▲屋齡13年的台北大安區豪宅「勤美璞真」，去（2023）年7月實價揭露24樓戶月租金60萬元，創實價登錄以來豪宅最貴租金紀錄。（圖／翻攝臉書_黃結鴻）

記者徐銘穗/綜合報導

台北豪宅單價一坪動輒200萬元上下，租金也高得超乎常人想像！房仲業者匯整最新台北豪宅租金前5強榜單，由大安區屋齡13年的豪宅「勤美璞真」24樓戶以月租金60萬元，拿下豪宅租金王。換算租客每年花720萬元租房，支出以可在蛋白區買2房，為何寧租不買？專家分析有2優勢。

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根據北市地政雲資料，2023年台北豪宅租金前5名，依序為勤美璞真以60萬天價租金榮膺租金王，也是近年新高，文華苑以52.5萬租金緊追在後，華固天鑄月租金45萬排第3，之後是新光傑仕堡40萬、國美大廈35萬元。而若以勤美璞真每坪成交均價188萬元推算，212坪物件月租60萬元，投報率約僅1.8%。

而近4年台北豪宅租金王，2020~2021為西華富邦分別以50萬、47.25萬元蟬聯冠軍寶座，2022年冠軍換仁愛帝寶，月租金46萬元，而最新、2023年的豪宅租金王則換勤美璞真接棒。

▲2023台北市租金行情Top 5與近年台北市豪宅租金冠軍變化。（圖／住商不動產提供）
▲2023台北市租金行情Top 5與近年台北市豪宅租金冠軍變化。（圖／住商不動產提供）
豪宅市場停滯，租賃反而殺出血路

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，豪宅因政府重重管制變成票房毒藥，市場近年供給少，但大坪數仍有需求，許多中古豪宅因為地點優越、使用坪數相對大，獲得高端租客青睞。

徐佳馨指出，2023年進榜豪宅有新有舊，地點不限於大安、信義、中山、松山等豪宅區，豪宅租客需求的多元性可見一斑。而近兩年無論是去年租金王仁愛帝寶，或是今年租金王勤美璞真，雖然屋齡高，但因為地點優越，管理已上軌道，面對大安森林公園的勤美璞真寫下60萬元天價租金，顯見老豪宅只要地點好，租金仍看俏。

至於為何豪宅租金節節高，歸咎原因，除通膨拉抬租金行情外，關鍵在於近年因為政策上對豪宅限制重重，使得建商不再願意興建大坪數產品，供給減少，持有人陷入找不到買方的困局，舊豪宅也就成為閒置資產，所幸大坪數產品在市場中仍有居住需求，順勢讓豪宅租賃成為一條新路。

豪宅租賃投報差，業主心態很重要

徐佳馨指出，雖然租金節節高漲，豪宅投報率偏低也是事實，加上能承租這類高價物業者，不少是公司承租，必然要求要申報稅負，對房東來說成本相對較高，市場上很多業主拿物件出租並非賺取收益，更多的心態是有人照顧房子，補貼管理費及相關稅費，這也成為租賃市場中一道特殊的風景。

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