超商年後禮盒之亂！7-11一堆門市「不降價原因」曝光 店員全說了
台灣超商每年到了新春的時候，都會引進大批禮盒提供給客人選購，讓民眾就近就能有多元選擇，然而通常這些禮盒到了過年後，許多超商都會開始推出促銷活動，像是全家現在正在推5折優惠，萊爾富也有69折等等，而7-11則比較特殊，因為加盟店以及直營店的經營模式也有所不同，因此各家優惠都不太一樣，從3折到原價都有，優惠相差非常大。不過近日也有人替超商員工抱不平表示「親眼看到有人在跟店員抱怨禮盒沒打折，店員被罵到很委屈」貼文引發熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品資訊共享區」貼文指出「年後整天都被超商禮盒打折洗版，想說的是，不是每一家的超商都會打折，要看店家意願，本來就沒有店家應該要打折，店家打折是店長要吸收成本的，再三提醒，不要為難店員，不要說在臉書看到別家有5折你們這裡沒有，昨天親自看到有人跟店員抱怨，店員被罵得很委屈」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「其實很多貼文都有說7-11是單店優惠，每家不太一樣，不知道為什麼很多人以為是全台7-11都有打折」、「可以問，但態度太差就不行，店員又沒欠你，為什麼一定要打折？」、「終於有人出來講公道話了...」、「我家樓下7-11也是還在兩件95折，真的是看各店的啦」、「我家旁邊的7-11甚至都還是原價，沒打折就各店策略，沒必要為難店員」。
而也有人近日詢問店員，店員則透露「直營門市的最多只會打7折，如果是可以辦理退貨的就不會再打折，只有加盟店才可以打5折，所以想買特價的人要跑去加盟門市看看」。
《NOWnews》記者也實際到信義區「禮盒兩件仍然是95折的7-11」詢問店員，店員表示：「最近的確很多人來問禮盒降價的問題，但大部分禮盒會降價是例如聯名的公仔玩偶禮盒或者是有關過年的包裝禮盒，如果這段期間沒賣出去才會降價求售」店員強調「一般來說，很多禮盒都不是即期品，是因為有年節限定才會降價，總不可能說到了端午節還在賣迎新春的禮盒」。
7-11店員表示「超商賣禮盒也不是只有過年才賣，平常就都有在賣，只是進貨量大或小、門市生意好或不好而已，像是常見的元本山海苔禮盒有效期限到年底，也不是新春限定，門市自然沒必要打折自己吸收成本」因此，如果最近要去7-11撿便宜的民眾，看到有門市沒打折也不用太驚訝囉！而全家目前是指定款項5折，也是有部分禮盒是原價販售，民眾可以利用全家APP查詢住家附近門市特價品項再前往，以免撲空囉！