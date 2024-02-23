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丹丹漢堡開40年「北部沒半間」！老饕揭最大敗筆　加盟僅2招沒望

▲丹丹漢堡擁有「速食南霸天」的封號，不少北部、中部民眾到南部玩都會特別安排行程去吃。（圖/丹丹漢堡安平店臉書）
▲丹丹漢堡擁有「速食南霸天」的封號，不少北部、中部民眾到南部玩都會特別安排行程去吃。（圖/丹丹漢堡安平店臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

擁有南霸天速食店之稱的「丹丹漢堡」，因為結合中西式的餐點特色，加上相比台灣眾多速食品牌賣得比較便宜，因此在南台灣有自己的一片天，不少中部、北部民眾到南部遊玩都會安排去吃上一頓。不過，近日就有網友討論「丹丹漢堡都已經開這麼久了，為什麼北部一間店都沒有」貼文引起熱烈討論，老饕也揭露最大敗筆直言「不可能在北部吃到丹丹漢堡的」。

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一名網友在「Dcard」貼文指出丹丹漢堡的價位跟食物個人覺得贏過麥當勞沒有問題，都已經開了40年還不來北部是怎麼樣，在台北火車站開一間不好嗎？CP值最高的南部美食耶！」

▲南霸天丹丹漢堡今年邁入第40個年頭，目前仍然只有南部地區才有分店，中部、北部目前都沒有人加盟。（圖/Google評論）
▲南霸天丹丹漢堡今年邁入第40個年頭，目前仍然只有南部地區才有分店，中部、北部目前都沒有人加盟。（圖/Google評論）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「大學上行銷課有學到，如果全台遍地都開會缺少獨特性，另外就是成本考量問題，現在在南部可以賣這個價，北部的店租人事成本就不能賣那個價了」、「北部人免想了吧，光是店租成本，一份套餐要賣你79元、99元，真的做夢」、「到北部就沒任何CP值了，不要說北部，中部都沒開了，丹丹漢堡最北只到台南」、「企業經營策略啊，保持獨有性，加上現實成本考量根本行不通」。

事實上，「丹丹漢堡」是從1984年在高雄市前金區創立一間店，因為主打中西式合併的餐點，讓顧客同時享用中式廣東粥、麵線羹時，也能享用西式的炸雞、漢堡、薯條而聞名，雖然只開在南部，但是過去在網友投票中，還曾經拿下「最常去消費的速食店」第二名的成績，一直經營到現在已經有40年的歷史，全台分店目前一共有40餘間。

▲丹丹漢堡售價經濟實惠，大份量的鮮脆雞腿堡+赤肉麵線羹+飲料套餐只要104元，對許多人來說非常有飽足感。（圖/Google評論）
▲丹丹漢堡售價經濟實惠，大份量的鮮脆雞腿堡+赤肉麵線羹+飲料套餐只要104元，對許多人來說非常有飽足感。（圖/Google評論）
那既然「丹丹漢堡」這麼的熱門，北部為何不能展店？臉書粉專《TOGO泛油情報》就曾經透露，表示「丹丹漢堡並非有錢就可加盟，創始者謝氏夫婦基於管理層面考量，堅持不在北部拓展分店，也不開放加盟，如果想要加盟，就只有兩種方法，第一種是成為丹丹漢堡老闆的親戚；另一種則是資深員工，可透過店長向總部推薦，通過審核就可以開店。」

探究「丹丹漢堡」會熱門的原因其實不難理解，以現在的物價來看，已經沒有一家速食店的「套餐組合」可以賣到100元以下，以丹丹漢堡現在最新價格來看，還有多組套餐都是在100元以內，招牌的5號餐鮮脆雞腿堡+玉米濃湯+飲料也只要94元；大家熱愛的2號餐麵線羹+酥炸米糕+飲料也只要79元，而依照北部現在物價跟房價來看，即便在未來有望加盟，也會讓丹丹漢堡的「價位走鐘」，失去原本丹丹漢堡的企業優勢跟理念。

▲丹丹漢堡菜單價位非常經濟實惠，多款套餐都不到100元，在現今物價高漲的時代非常難得，也因為如此，一直奠定丹丹漢堡在南部的地位。（圖/Google評論）
▲丹丹漢堡菜單價位非常經濟實惠，多款套餐都不到100元，在現今物價高漲的時代非常難得，也因為如此，一直奠定丹丹漢堡在南部的地位。（圖/Google評論）

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