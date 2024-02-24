建商「3天完銷」手法解析！顏炳立：1個字賭而已 料2024房價緩跌
去（2023）年底高雄有建案傳出「3天完銷」。有「台灣房產教父」封號的戴德梁行總經理顏炳立，日前上節目分析「3天完銷」，直言建商開始「用很低的門檻在玩這個市場」，若實現的話就1個字「賭」而已，投資人在跟建商對賭，「那些都不是真正要買房的人」。至於2024房市走向，顏炳立則預料量再縮、價緩跌。
記者徐銘穗/綜合報導
顏炳立日前在財信傳媒董事長謝金河節目《數字台灣》上，分享對2024台灣房市的看法，表示去年受到平均地權條例加囤房稅，「這個市場已經被打趴下來了，只是大家還在硬撐」，說房價還沒有到天花板，雖然因造價成本變高，確實可反映這樣的題材，但不代表市場上會有人買單，直言：「說房價還沒有到天花板是不負責任的！」
去年底，高雄有建案出現「3天完銷」。顏炳立表示，這是有人用很低的門檻在玩這個市場，其實就是1個字「賭」而已，投資人在跟建商對賭，「那些都不是真正要買房的人」。
顏炳立指出，去（2023）年移轉棟數為30萬6971棟，較前（2022）年少了1.1萬棟，年減3.5%，「量都在縮，你告訴我說房地產還會再漲，那個都是屬於人為的炒作」。
至於2024年房市，顏炳立預測為「量會再縮、價會緩跌、買氣弱」，表示今年大盤處於回憶、盤整、觀望、修正，修正指的是價格修正。那麼為什麼還會再有人開高價？顏炳立說，因為利率還在低檔，壓力沒有到，「落底就看大建商會不會出問題」。