路跑／台北渣打馬拉松25日開跑！活動資訊懶人包　宇宙人熱血開唱

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首辦海外跑者旅跑活動，渣打馬攜手New Balance打造最永續的旅遊行程
世界有六大馬拉松賽事，渣打銀行則分別於新加坡、吉隆坡、香港、倫敦、斯坦利、澤西、奈洛比、河內、上海與台北等全球各大城市舉辦馬拉松路跑活動，各城市的渣打馬都吸引到許多不同國家的跑者參與盛事。本屆渣打馬有來自44國，共879名海外跑者共襄盛舉，渣打馬為了讓海外跑者能夠更加深入體驗台北的藝文特色與歷史背景，渣打馬特別針對海外跑者在賽前一天舉辦旅跑活動，用慢跑的方式參觀台北市。
旅跑行程途經景福門、中正紀念堂、大安森林公園以及華山文化園區，完整瀏覽及欣賞台北市各個最具代表性藝文景點及歷史古蹟。本次旅跑活動邀請到2024香港渣打馬10K亞軍好手尹詩慧，及立陶宛籍攝影師Marius Jovaisa來拍攝海外跑者眼中的台北城，讓民眾透過Marius的視角看見特別的台北，在賽事後都可以從Marius的Instagram、Facebook中窺探台北一隅。
誰說只有跑馬拉松才是「一起去跑步?」 宇宙人熱血開唱引爆嘉年華氣氛
除了海外跑者的旅跑活動外，渣打馬也擴大舉辦2月25日賽事當日的嘉年華會規模，除了與賽事活動相關的攤位外，渣打馬更以大佳河濱公園的主舞台為中心，打造屬於跑者與民眾都能同樂的盛大嘉年華會，推出多類型的表演供大眾欣賞；並為全半馬、13K選手提供賽後伸展操，適當舒緩因乳酸堆積產生的不適。活動中還邀請於2023年中華職棒總冠軍賽助味全龍隊奪冠一臂之力的啦啦隊「小龍女」在現場為大家加油打氣，充分展現美少女的熱情，讓衝線的跑者不用搶票也能體驗啦啦隊的「髮香區」，2024渣打馬的賽事代言人宇宙人也將在台上獻唱「陪我玩」、「那你呢」、「一起去跑步」等耳熟能詳的歌曲，為整場賽事注入更多動能及活力，此外，除了在搖滾區可以見到宇宙人們的身影，宇宙友更有近距離接觸偶像的機會，在主舞台旁宇宙人特別舉辦粉絲互動環節，只要在渣打馬會場找到宇宙人，用自己的方式創意應援，就可以換取與宇宙人近距離接觸的機會！
嘉年華有吃又有玩 集點換永續好禮 參加賽事再抽哩程出國跑馬
舞台上的多種精彩表演引人注目，渣打馬永續市集邁入第二年，讓民眾可以在歡樂的氣氛下逛街，本次活動邀請多家不同食、衣、行等類型的攤商；只要逛市集，完成相關小活動集點，凡集點滿四點，即可兌換渣打銀行手作肥皂，集點滿八點，更享有手作精油體驗活動，一起將最環保永續的精油組帶回家。嘉年華活動現場另設有多種不同親子互動體驗攤位供大小朋友一起參與盛事，讓小朋友可以盡情遊玩，全力放電，不僅設有大家都喜愛的投籃機、棒球九宮格外，渣打銀行也與贊助夥伴－英超利物浦足球俱樂部共同舉辦足球體驗活動，讓民眾可以嘗試挑戰成為「黃金右腳」。同時，為呼應「運動旅遊」的風潮，渣打馬連續兩年舉辦抽獎活動，抽出獎勵哩程予幸運跑者，送大家出國跑馬拉松感受國外不同民俗風情，體驗其他國家城市的渣打馬賽事。
2月25日賽事日大佳河濱公園主舞台表演活動資訊：
- 嘉年華活動開放－07:30-11:50
- 職棒啦啦隊 – 小龍女 表演時段－08:30-08:40
- 宇宙人 表演時段－10:10-10:30
- 街頭藝人 表演時段－11:00-11:40