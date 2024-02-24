小蟲遭控詐欺千萬！低調現身高雄衛武營力挺周蕙 驚喜衝上台
大玩樂家3—《小蟲&簡文彬&周蕙 跨樂衛武營音樂會》於今（24）日、明（25）日在高雄衛武營登場，前一日周蕙進行總彩排，近期陷入被歌手周思潔指控詐欺千萬的小蟲，則是悄悄現身總彩排現場，與周蕙合唱歌曲，給了大家一個驚喜，不過合唱完，小蟲隨即神隱，刻意避開媒體。
記者吳雨婕／高雄報導
大玩樂家來到第3年，今年的音樂會以歌曲〈小雨來的正是時候〉、〈玫瑰香〉、〈情關〉揭開序幕，在彩排時，周蕙演唱完〈情關〉，先是感謝合作的交響樂團與合唱團，下一秒變詢問小蟲是否有來，起初工作人員揮手表示沒來，但其實小蟲早已坐在隱密的貴賓席上，聽見周蕙呼喚他的名字，他開心起身打招呼，經記者觀察，他待了大概30分鐘便悄悄從側門離去。
音樂會上周蕙總共演唱13首歌曲，她在演唱最後一首歌曲〈親密愛人〉，唱到一半，換上紫色西裝套裝的小蟲突然走上舞台，與周蕙深情對唱，唱著唱著，兩人甜蜜牽手合唱，該曲唱畢，小蟲再度快閃消失舞台，彩排後的訪問也不見身影，似乎有意避開媒體，不想讓音樂會失焦。
彩排結束後周蕙與指揮簡文彬接受媒體訪問，兩人提到，小蟲第一天聽到彩排時，就對周蕙說「辛苦妳了」，小蟲知道自己的創作不好唱，因此在聽到周蕙演唱的歌曲〈愛江山更愛美人〉時感動到噴淚，周蕙也感激表示：「很謝謝老師稱讚！可能這首歌對老師的音樂人生有重大意義。」也開玩笑表示，能夠把小蟲逼哭也滿開心的。此外，小蟲日前遭歌手周思潔指控詐欺千萬，雙方對簿公堂，周蕙被問到是否有關心小蟲的官司，僅回應：「我怎麼會關心這個，我不清楚。」
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