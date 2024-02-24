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快訊／大S祝福汪小菲再婚！霸氣喊話早生貴子：一定要白頭到老

▲汪小菲（左）開心宣布將迎娶新歡Mandy，前妻大S獻上祝福，要他早生貴子、白頭到老。（圖／NOWnews資料照）
▲汪小菲（左）開心宣布將迎娶新歡Mandy，前妻大S獻上祝福，要他早生貴子、白頭到老。（圖／NOWnews資料照）

記者江芷稜／綜合報導

汪小菲與新歡馬曉梅（Mandy）熱戀半年，昨（23）日宣布今年想把對方娶回家，狂讚女友一切完美，「對我很好，對家人很好，她人又那麼好」，對Mandy相當滿意，對此，前妻大S也獻上滿滿祝福，透過經紀人向《NOWnews今日新聞》表示，「衷心祝福小菲！祝福這次婚姻ㄧ定要白頭到老！早生貴子！為他開心！」以31字聲明大方恭喜汪小菲。

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▲汪小菲帶新歡來台跨年，女伴身分被起底是台灣網紅Mandy。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）
▲汪小菲的新歡身分被起底是台灣網紅Mandy。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）
汪小菲與大S於2021年離婚時，就傳出新歡張穎穎的存在，疫情期間他不顧已婚身分，就和張穎穎一起上酒吧尋歡，事後他和大S共同宣布「決定和平解除婚姻關係」，消息震撼娛樂圈。大S透露此時離婚的原因，是覺得前夫才40歲還算年輕，長得又帥氣，要找好對象很容易，不想耽誤對方尋找第二春，話語中似乎意有所指。

▲大S火速澄清限制汪小菲看孩子次數。（圖／汪小菲微博）
▲大S（右）雖與汪小菲打官司，仍對前夫再婚送上祝福。（圖／汪小菲微博）
大S隨後和具俊曄舊情復燃閃婚，感情相當穩定，汪小菲感情生活更精彩，和張穎穎戀情被母親張蘭阻止後，約會對象不停更換，去年和Mandy終於穩定交往，在台灣租屋有了第二個家，他認為現在很幸福、有溫暖的感覺。大S也表現大氣，儘管汪小菲不付扶養費，夫妻仍在打官司，看到汪小菲宣布再婚依舊獻上祝福，與汪小菲要求具俊曄歸還床墊、拒付豪宅水電費的作用，似乎有天壤之別。

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