快訊／大S祝福汪小菲再婚！霸氣喊話早生貴子：一定要白頭到老

▲大S（右）雖與汪小菲打官司，仍對前夫再婚送上祝福。（圖／汪小菲微博）

汪小菲與大S於2021年離婚時，就傳出新歡張穎穎的存在，疫情期間他不顧已婚身分，就和張穎穎一起上酒吧尋歡，事後他和大S共同宣布「決定和平解除婚姻關係」，消息震撼娛樂圈。大S透露此時離婚的原因，是覺得前夫才40歲還算年輕，長得又帥氣，要找好對象很容易，不想耽誤對方尋找第二春，話語中似乎意有所指。大S隨後和具俊曄舊情復燃閃婚，感情相當穩定，汪小菲感情生活更精彩，和張穎穎戀情被母親張蘭阻止後，約會對象不停更換，去年和Mandy終於穩定交往，在台灣租屋有了第二個家，他認為現在很幸福、有溫暖的感覺。大S也表現大氣，儘管汪小菲不付扶養費，夫妻仍在打官司，看到汪小菲宣布再婚依舊獻上祝福，與汪小菲要求具俊曄歸還床墊、拒付豪宅水電費的作用，似乎有天壤之別。