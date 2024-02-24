汪小菲宣布今年再婚！讚新歡一切都好　放話買鴿子蛋鑽戒送寶寶

▲汪小菲（右）和新歡一起到成都逛街，網紅「Mandy」曼蒂發現被拍，眼睛瞪向鏡頭。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲（右）帶著新歡Mandy（左二），跨年和大S家人見面。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲去年10月被拍到和Mandy現身北京機場，開始出雙入對，短短時間足跡遍布台北、上海、成都、澳門、新加坡，他帶著新歡見家人、工作同事，大誇現任女友顏值高，本人比鏡頭前還好看，但不會讓她露臉，一露臉就會驚豔到網友，汪小菲直播時連續用3個好字來形容Mandy，汪小菲再婚的最大挑戰，就是媽媽張蘭，今年過年他帶著張蘭、大S家人到新加坡過年，Mandy全程陪伴在他們的身邊，也和張蘭有過相處，準婆媳之間關係不錯，目前汪小菲和Mandy一起租屋在台北生活，Mandy陪著汪小菲照顧著大S家人，一起去淡水騎馬、滑冰，儼然成為了後媽的角色。汪小菲被大S禁止踏進信義路豪宅，和Mandy在台北有了新的愛巢，毫不遮掩地帶著Mandy逛街，看上去就像一對新婚夫妻，恩愛十足。他深夜和粉絲分享心情，感性表示現在很幸福，有家人在身邊，還有新女友體貼陪伴，感受到前所未有的溫暖，，不過他內心仍有擔憂，暫時不想讓大S家人這麼快知道要再婚。