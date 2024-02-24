陳珮甄婚禮前就和作家H大吵一架 「兩種極端脾氣放一起挺災難」
作家H（陳鴻儀）和KOL、迪化街名門前媳婦陳珮甄（Selena）1月20日才在烏來舉辦浪漫婚禮，H今（24）日凌晨突然在粉專宣布結束36天尚未登記的婚姻，珮甄隨後透露自己被提分手20幾次，身心已經無法負荷；其實兩人從交往到離婚爭吵不斷，求婚不到1個月就翻臉，珮甄8日曾經發文：「這兩種極端的脾性放在一起，挺災難的。」
記者楊穎軒／綜合報導
珮甄1月3日發文表示，與H之間發生摩擦，原因是臨時向對方告知想出國走走，H因此錯愕又不滿，認為沒有預先安排好，她看到H受傷的表情感到很慌亂，覺得單純想替自己安排旅行，竟然會不小心傷害另一半，而H則發文寫下：「就結束吧！」說珮甄想藉輿論的力量來溝通，很不尊重他，震驚兩方粉絲。
不過後來H和珮甄和好，幾天後擺宴辦婚禮，珮甄農曆年前發文說，先生20年來首次和親友一起過年，坦言彼此很常吵架，都是雞毛蒜皮的小事，自己是少根筋又懶得跟他人囉唆的脾氣，H是極度敏感，神經叢細如牛毛的人，「每次都是我無意講了什麼、踩到他的地雷，我還在那邊狀況外，他已經掉進情緒的陰影裡。」
珮甄挖苦地說：「這兩種極端的脾性放在一起，挺災難的，這麼災難卻還湊成對，我一時間也說不明白，只好說，世間所有的相遇，都是相欠。」不過她表示，如果相處全都是爭吵，當然沒有繼續下去的必要性，一定有些美的好的讓妳願意堅持，然而，一番話言猶在耳，如今兩人還是無法找到平衡點，選擇分道揚鑣。
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