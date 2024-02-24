慶城街工地地基下陷！隔壁驚見「豪宅文華苑」 專家揭房價動向
台北市松山區慶城街一處工地昨（23）日晚間驚傳地基下陷，停靠路邊停車格的多輛汽車跟著傾斜45度近乎側翻，已經開始進行回填作業，台北市建管處指出，該工地違反建築法，已經要求勒令停工，同時開罰18萬元罰鍰。緊鄰的文華苑豪宅房價是否會受到波動，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「目前工程技師初步鑑定對於鄰房沒有立即危險，短期內對於周邊房價還看不出是否會影響。」
記者周淑萍/綜合報導
昨日晚間台北市松山區慶城街、興安街口一建案傳出發生嚴重地層下陷，當時現場有4台小客車受到波及傾斜。經初步了解，該工地是新建工地，尚未進行任何基礎開挖，應是內部支撐力不夠，造成導溝外部下陷，影響到路面塌陷。台北市建管處表示，初步判斷周邊鄰房沒有立即危險，後續也會要求承造商持續觀測，直到確認安全。建管處指出，該工地違反建築法，已經要求勒令停工，同時開罰18萬元罰鍰。
而這次塌陷的位置緊鄰的豪宅指標文華苑，鄰近的房價是否會受到波動，對此，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，因有大直基泰建設的陰影，所以民眾餘悸猶存，雖然目前工程技師初步鑑定對於鄰房沒有立即危險，短期內對於周邊房價還看不出是否會影響，不過購屋者會有安全顧慮，該案周邊中古屋交易意願會暫緩，還需觀察後續整個地基坍陷狀況才能確定是否會受到影響。
「文華苑」是北市指標型的豪宅，屋齡大約11年，整棟地上15層、地下4層，每層2戶，主力格局270坪，屬於台北罕見的大坪數豪宅，緊鄰文華東方酒店，以提供文華東方酒店同等級服務聞名，吸引企業大老闆入手。最近一次的交易紀錄是2023年的11月，買家為國巨董事長陳泰銘，以法人公司「旭昌興企業」有限公司無貸款買下中樓層戶，成交金額為5.6億元、每坪200萬元，共350坪。這也是陳泰銘買下的第九戶文華苑，總投資金額高達48.8億元。據了解，陳泰銘和精英電腦前董事長蔣東濬兩人已經收藏17戶，占總戶數26戶的6成以上，籌碼穩定，讓文華苑應該是「易漲難跌」。
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