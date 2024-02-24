作家H婚姻斷在登記前！前女友珮甄背景起底　人生比八點檔還離譜

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陳珮甄幼年時，家裡其實家境還不錯，住家一樓是爸爸的籐家具工廠，非常寬大，小時候她也經常在此玩樂，然而到了她幼稚園中班的時候，爸爸經商卻遇到資金週轉不靈而跳票，根據當時的票據法，跳票必須負擔刑事責任，而且還要坐牢，從那刻起陳珮甄的人生開始有了轉變。
後來爸爸帶著全家大小躲債跑到台南的鄉間，直到陳珮甄念大學之前都一直住在那裡，而從高處摔落，面臨的不僅是貧窮，而是家庭關係的不和睦、親戚的冷眼看待，甚至是在學校同儕關係經營困難。而家中就是靠著爸爸在鐵皮屋下賣早餐度過，讓她的童年跟其他人「有不一樣的體驗」。
陳珮甄半工半讀完成學業圓夢！嫁入豪門最終仍離婚收場
陳珮甄雖然家道中落，但仍然憑藉自己的努力考上國立中山大學，就學期間努力半工半讀，就這樣一路念完大學以及研究所，最後也拼到出國當交換學生的機會，順利去了美國華盛頓特區的George Mason University，在畢業回台之後就進入外商公司，讓自己的職涯有了漂亮的開場，然而也因為長期工作壓力大、睡眠不足，讓她身體不堪負荷，先是卵巢長腫瘤，隨後又罹患子宮頸癌，最後經過手術才挺過來。
然而在這最難熬的時刻，前夫向陳珮甄求婚！對方家世背景是迪化街名門，陳珮甄點頭答應嫁了，當時的她34歲。結婚後也生了一個孩子，但沒想到婚姻仍然不美滿，這段婚姻在小孩兩歲半時就畫上句點。
陳珮甄單親扶養過動女兒！重拾事業帶給創業者珍貴指南
在離婚之後，陳珮甄成為單親媽媽，獨自扶養有「過動症」的女兒，陳珮甄曾經在臉書分享「過動的孩子，只是有不同的特質，用特別的方式養育他們，就能會養出一顆閃閃發亮的星星」，她說「女兒躁動的那幾年，我陪著她，一起經歷所有的磨合與挫折，小學老師也格外耐心地陪我討論孩子的狀況。太沮喪的時候，我也會哭，抱著孩子一起，幸好我們都一起撐過來了」。
陳珮甄也在扶養女兒的過程中，找尋自己的志向，她重拾事業創立「管理顧問公司」，擔任各大基金會商業顧問講師，去幫助那些有技能、有想法想要創業的那群人。
陳珮甄和作家H「情斷登記前」！遭分手20幾次收場
眼看人生已經順風順水挺過大小難關，陳珮甄去年和作家H搭上線，去年底作家H也求婚成功，今年1月20還在烏來舉辦浪漫婚禮，人人稱羨。怎料，作家H卻在今（24）日宣布兩人分手，還自嘲演了一齣猴戲，「對不起每個愛我的人，我搞砸了！經過八個月的相處之後，我和珮甄決定結束這段尚未登記的婚姻！」
而陳珮甄也在臉書抒發心聲表示「我被他封鎖了（第3次還是4次我忘了），看不到內文也累到沒力氣看了」，並直言提分手的人是作家H，「我已經是第20幾次吧，聽到對方先用讓我心好痛的方法，描述我對他來說是多麼糟糕的人，然後再提出分手，等他情緒過了又會說『對不起我們再試一次，好嗎』」讓她已經相當疲累，陳珮甄也自責能力不足，無法給予對方理想中的愛情。隨著自身經濟條件變好、事業有成、女兒也慢慢長大，卻又在感情中觸礁。