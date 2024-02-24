新加坡版晚安小雞！女網紅「遭高雄怪婦丟雞蛋」 警抓包自導自演
與「晚安小雞」手法如出一轍，網紅直播主亂象再添一樁！新加坡籍Twitch實況主Kiaraakitty日前宣布要徒步在21天內從恆春走到台北101，沒想到2月9日在高雄前鎮卻遭「怪婦丟雞蛋」，事後警方進行調查，竟發現這起意外竟是該實況主與人串通的自導自演，內幕曝光也引發譁然。
記者潘毅／綜合報導
新加坡籍鄭姓女實況主Kiaraakitty，在Twitch平台擁有53.1萬追隨粉絲，過去以火辣、煽情以及充滿爭議性的直播內容走紅，在2月3日時，Kiaraakitty突宣布，要在新年期間執行籌備已久的「走遍台灣」企劃，預計要從台灣最南端恆春，終點是台北的國際地標台北101，每天預計要走21公里，並宣示要在21天內消化完這段路程。
沒想到2月9日時，Kiaraakitty走在高雄前鎮的路上，卻遭一位怪異的婦人攔截，口中不斷大喊「妳勾引我老公」，隨後還拿出雞蛋砸向她。Kiaraakitty後續還在FB發文「我已經報警了，因為我被一個路人攻擊」，事件驚動許多東南亞媒體報導，她還接受媒體訪問表示：「不會因遇攻擊就不再來台灣旅遊」。
高雄市政府警察局前鎮分局得知情況後進行調查，經查無直播主報案資料，同時調閱監視器追查丟雞蛋的涉案人，最終發現該「婦人」其實是男扮女裝的33歲新加坡籍的薛姓男子，警方也在2月11日通知薛男到案釐清案情，確認又是直播自導自演案，立即找到直播主鄭女偵訊，她也向警方坦承並道歉，但卻未在臉書、直播等平台上向網友說明，令警方無奈。警方也指出，將會對薛男、鄭女依違反社維法函送法辦，嚇阻網路自導自演的歪風。