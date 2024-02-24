世桌賽／中華男團1:3不敵法國！與韓國並列銅牌 僅林昀儒奪下1點
中華男團今（24）日在2024釜山世界桌球團體錦標賽對戰歐洲勁敵法國，激戰4點之後以1:3落敗，莊智淵和高承睿都輸球，全隊僅有林昀儒一人拿下1點，無緣創下隊史最佳成績的銀牌，不過也拿下銅牌，已經追平2014年在東京寫下的隊史最佳成績。
記者黃建霖/綜合報導
稍早中國已經逆轉以3:2擊敗強敵韓國，率先晉級到決賽，也距離11連霸更進一步。而中華男團和法國之間的勝者，則將成為他們的對手。今天中華男團沿用上一場的排位，讓莊智淵打頭陣，林昀儒第2點，高承睿第3點。
莊智淵昨天擊敗德國邱黨，為中華男團先聲奪人拿下一點，但今天面對世界排名21的法國17歲直拍好手「眼鏡弟」F.勒布倫（Felix Lebrun），他卻面臨苦戰，先拿下第1局之後，卻被對手連趕3局，以1:3的比數認負。
第2點法國派出世界排名第6、也是現役非中國男單選手中排名最高的A.勒布倫（Alexis Lebrun）對上林昀儒，林昀儒延續好手感以12:10先拿第1局，次局林昀儒以5:10落後時，連拿7分12:10逆轉，第3局再以11:3壓制，3:0擊敗對手，為台灣扳回一城。
關鍵第3點世界排名第31的高承睿和世界排名30的高茨（Simon Gauzy）對決，但小高在重壓之下，這一場比賽以5:11、7:11、6:11遭對方橫掃，也讓中華男團陷入1:2落後的劣勢。
第4點林昀儒和F.勒布倫交手，這次他以7:11先丟掉第一局；次局6:6之後被對手連得3分，雖然之後追成10:10，但還是以10:12被對方聽牌；第3局林昀儒再以8:11讓出，吞下敗仗。
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