肯德基中刮刮樂「6炸雞＋6蛋撻送大可樂」399元！吃到月底2/29

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即日起至2月29日，肯德基PK APP會員限定，激省多人餐「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶)」才399元（原價741元），現省342元，相當於下殺54折優惠，實在有夠划算。
📌肯德基開工、開學優惠大補帖「買一送一」
即日起至2月29日倒數5天，把握時間爽吃點心包括4塊上校雞塊、香酥脆薯、玉米濃湯(大)、雞汁風味飯都「買一送一」；5組人氣下午茶通通72元，吃得到原味蛋撻、雙色轉轉QQ球、草莓起司冰淇淋大福都好划算；加碼推出79元金燦鹽之花可可蛋撻限定午茶組。
3組個人激省餐只要111元，優惠代碼「40584」可以爽吃「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小)」、或優惠代碼「40585」吃得到「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小)」；優惠代碼「50390」可吃最澎湃「咔啦脆雞 x 4＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(大)＋蛋撻禮盒＋百事可樂(中) x 2」只要399元。
📌拿坡里「大披薩＋6塊炸雞」只要499元！12塊炸雞428元
全台有126家門市的「拿坡里披薩.炸雞店」，即日起至3月6日下殺7折優惠，外帶/內用「大披薩＋6塊炸雞」只要499元（原價717元），現省218元。老饕必吃大披薩自由挑選任一口味，炸雞還能整桶換成烤雞，盡情開吃；而「拿坡里炸雞專賣店」即日起至3月6日，一桶「6塊炸雞」特價228元（原價348元），兩桶「6塊炸雞」總共12塊才428元（原價696元）。下殺62折優惠有夠划算，一塊炸雞最便宜只要35元，炸雞控怎麼能錯過。