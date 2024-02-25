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肯德基中刮刮樂「6炸雞＋6蛋撻送大可樂」399元！吃到月底2/29

▲2月底遇上2月29日，肯德基中刮刮樂大方送，「6炸雞＋6蛋撻送大可樂」才399元！比開工優惠大補帖「買一送一」澎湃。拿坡里炸雞「大披薩＋6塊炸雞」也有特價499元好康。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2月底遇上2月29日，肯德基中刮刮樂大方送，「6炸雞＋6蛋撻送大可樂」才399元！比開工優惠大補帖「買一送一」澎湃。拿坡里炸雞「大披薩＋6塊炸雞」也有特價499元好康。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

即將迎接2月底，不少小資族又要開始吃土，這個月還多了一天2月29日，好怕荷包變更空。肯德基根本偷偷中刮刮樂，豪爽贊助大家吃雞不吃土，祭出多人餐下殺54折優惠，「6炸雞＋6蛋撻送大可樂」只要399元！支援五臟廟吃到月底；比肯德基開工優惠大補帖「買一送一」吃得更澎湃。而拿坡里炸雞「大披薩＋6塊炸雞」也有特價499元好康。

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📌肯德基優惠代碼「40495」：「6炸雞＋6原味蛋撻送大可樂」399元
即日起至2月29日，肯德基PK APP會員限定，激省多人餐「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶)」才399元（原價741元），現省342元，相當於下殺54折優惠，實在有夠划算。

▲肯德基優惠代碼「40495」爽吃「6炸雞＋6原味蛋撻送大可樂」399元。（圖／肯德基提供）
▲肯德基優惠代碼「40495」爽吃「6炸雞＋6原味蛋撻送大可樂」399元。（圖／肯德基提供）
📌肯德基開工、開學優惠大補帖「買一送一」
即日起至2月29日倒數5天，把握時間爽吃點心包括4塊上校雞塊、香酥脆薯、玉米濃湯(大)、雞汁風味飯都「買一送一」；5組人氣下午茶通通72元，吃得到原味蛋撻、雙色轉轉QQ球、草莓起司冰淇淋大福都好划算；加碼推出79元金燦鹽之花可可蛋撻限定午茶組。

3組個人激省餐只要111元，優惠代碼「40584」可以爽吃「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小)」、或優惠代碼「40585」吃得到「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小)」；優惠代碼「50390」可吃最澎湃「咔啦脆雞 x 4＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(大)＋蛋撻禮盒＋百事可樂(中) x 2」只要399元。

▲「跨年吃什麼」不用傷腦筋！幫大家挖出肯德基隱藏優惠代碼「13582」，爽吃「5炸雞＋6蛋撻」350元好康！漢堡王12款「買一送一」，搭99元個人超省餐吃到2024年。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基開工、開學優惠大補帖「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌拿坡里「大披薩＋6塊炸雞」只要499元！12塊炸雞428元
全台有126家門市的「拿坡里披薩.炸雞店」，即日起至3月6日下殺7折優惠，外帶/內用「大披薩＋6塊炸雞」只要499元（原價717元），現省218元。老饕必吃大披薩自由挑選任一口味，炸雞還能整桶換成烤雞，盡情開吃；而「拿坡里炸雞專賣店」即日起至3月6日，一桶「6塊炸雞」特價228元（原價348元），兩桶「6塊炸雞」總共12塊才428元（原價696元）。下殺62折優惠有夠划算，一塊炸雞最便宜只要35元，炸雞控怎麼能錯過。

▲本週速食必吃炸雞、披薩優惠一次整理！拿坡里6塊炸雞199元，必勝客、達美樂披薩都半價，麥當勞「5款買一送一」，肯德基、頂呱呱都有隱藏優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里「大披薩＋6塊炸雞」只要499元！12塊炸雞428元。（圖／記者蕭涵云攝）

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