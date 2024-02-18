7-11、全家禮盒年後降價來了！全聯義美蛋捲119元：比好市多便宜

拿坡里12塊炸雞特價428元！「披薩+6炸雞」499　拚必勝客買大送大

▲一篇掌握拿坡里「隱藏優惠」，6塊炸雞桶再下殺199元，最新三商巧福原汁牛肉麵披薩只要159元就開吃。頂呱呱則聯名《決勝時刻》，今晚吃雞套餐優惠再送虛寶刮刮卡和薯條。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一篇掌握拿坡里「隱藏優惠」，6塊炸雞桶再下殺199元，最新三商巧福原汁牛肉麵披薩只要159元就開吃。頂呱呱則聯名《決勝時刻》，今晚吃雞套餐優惠再送虛寶刮刮卡和薯條。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

速食優惠吃起來！拿坡里本週開工釋出2024最新優惠，「拿坡里披薩.炸雞店」即日起至3月6日，外帶/內用「大披薩＋6塊炸雞」只要499元（原價717元），下殺7折；而「拿坡里炸雞專賣店」則是即日起至3月6日，一桶6塊炸雞特價228元（原價348元），兩桶6塊炸雞總共12塊才428元（原價696元），換算下來一塊炸雞最便宜只要35元，爽吃62折好康。

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📌拿坡里「大披薩＋6塊炸雞」只要499元！
全台有126家門市的「拿坡里披薩.炸雞店」，即日起至3月6日下殺7折優惠，外帶/內用「大披薩＋6塊炸雞」只要499元（原價717元），現省218元。而且大披薩可以自由挑選任一口味，炸雞也能整桶更換成烤雞，開工優惠好有誠意。

▲拿坡里x三商巧福「原汁牛肉麵披薩」，實拍開箱試吃心得出爐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「拿坡里披薩.炸雞店」即日起至3月6日，外帶/內用「大披薩＋6塊炸雞」只要499元（原價717元），現省218元，下殺7折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌一塊炸雞35元！6塊炸雞特價228元、12塊炸雞428元
「拿坡里炸雞專賣店」即日起至3月6日，一桶「6塊炸雞」特價228元（原價348元），兩桶「6塊炸雞」總共12塊才428元（原價696元）。最便宜下殺62折優惠，換算下來一塊炸雞最便宜只要35元，相當超值。

▲拿坡里「隱藏優惠」！6塊炸雞桶下殺199元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「拿坡里炸雞專賣店」即日起至3月6日，一桶「6塊炸雞」特價228元、兩桶「6塊炸雞」總共12塊才428元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客「買大送大」！週末13吋大披薩5折、平日10款大披薩199元
必勝客X欣葉小聚「金皇軟殼蟹干貝披薩」祭出外帶買大送大、外送買大送小好康；以PK APP選購可免費升級龍捲風餅皮，或搭配三個大比薩888元優惠活動。

假日週末限定，即日起至2月25日，週六日外帶13吋大披薩、指定9種口味才5折，包括經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷、松露海鮮珍珠起司，通通都划算半價就開吃，最多現省435元。

▲必勝客開吃10款大披薩199元！QQ球「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客「買大送大」！週末13吋大披薩5折、平日10款大披薩199元。（圖／記者蕭涵云攝）
即日起至3月1日（2月28日暫停一天），平日則限定開吃10款大披薩只要199元優惠，黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇，都只要199元有夠超值；8款小披薩才111元，包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇可選。


補班日麥當勞、肯德基「買一送一」！必勝客、拿坡里6大速食優惠

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