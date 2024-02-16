補班日麥當勞、肯德基「買一送一」！必勝客、拿坡里6大速食優惠

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麥當勞今起至3月26日連續41天，開吃「2024龍年開春優惠券」，中杯可樂、經典美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)、蜂蜜奶茶(冰/熱)和蜂蜜紅茶(冰)共8款飲料「買一送一」，6塊麥克雞塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條都「加1元多一件」；超爽大餐四件組起回歸，雙人早餐「豬肉滿福堡系列」159元起，雙人共享套餐209元起。
歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「1FOR1」，則有大薯、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡(冰/熱)「加一元多一件」（6選1）優惠。
📌肯德基「買一送一」連吃13天！雞塊「買4送4」
肯德基最新優惠大補帖，2月17日至2月29日連續13天，4款點心包括4塊上校雞塊、香酥脆薯、玉米濃湯(大)、雞汁風味飯都「買一送一」；5組人氣下午茶通通72元，吃得到原味蛋撻、雙色轉轉QQ球、草莓起司冰淇淋大福都能划算吃；加碼推出79元金燦鹽之花可可蛋撻限定午茶組。
3組個人激省餐只要111元，優惠代碼「40584」可以爽吃「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小)」、或優惠代碼「40585」吃得到「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小)」；優惠代碼「50390」可吃最澎湃「咔啦脆雞 x 4＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(大)＋蛋撻禮盒＋百事可樂(中) x 2」只要399元。
📌拿坡里炸雞「買8送8」開工吃到補班
拿坡里炸雞專賣店即日起至2月18日，超值「買8送8」買炸雞送雞翅優惠，買整桶都是炸雞腿的「8隻酷樂雞腿桶
📌必勝客：QQ球「買一送一」！霸王功夫雞翅「加1元多一件」
必勝客今起至3月1日（2月28日暫停一天），平日限定開吃10款大披薩199元優惠，黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇只要199元就能爽吃；8款小披薩才111元，包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇可選。
即日起至3月1日同時間，到必勝客單點「麻糬QQ球」可享「買一送一」（數量有限，售完為止）；還有單點霸王功夫雞翅任一口味，可享「加1元多一件」副食(4選1)好康，可選金黃薯瓣、黃金雞軟骨(小份)、薯金幣(小份)、黃金和風鱈魚塊(3塊)。
📌繼光香香雞：黃金鴨香寶「買一送一」
繼光香香雞即日起至2月29日，過年加碼黃金鴨香寶「買一送一」！即日起至2月18日，推出香雞招財團圓餐，爽吃「香香炸雞L＋蒜脆杏鮑菇M＋原味甜不辣＋甜心地瓜球」優惠價288元；會員單筆消費滿200元，可獲得刮刮卡1張，購買香雞招財團圓餐再加贈1張。提醒大家，套餐售完為止；僅限現場門市，桃園機場店不適用套餐活動，但適用刮刮卡活動；優惠不得併用。
📌21世紀：熟客券「買一送一」
21世紀風味館過年重磅推出全新「鹹蛋黃雞薯條」，還可搭配「酥炸杏鮑菇」。新品上市通通祭出「降價10元」優惠價，吸引民眾也能划算嚐鮮。即日起至4月26日，還有21熟客券「買一送一」隱藏優惠，出示券面圖片或說出優惠代碼，划算開吃3款「買一送一」，包括時蔬雞肉飯、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶(Ｍ)，都可享「買一送一」優惠；還有「烤半雞送烤餅」或「烤全雞送披薩」；以及「第二件半價」優惠，週一、週三的熟客最低77折優惠。