麥當勞今「買一送一」！必勝客大披薩199元　開工8大速食優惠一覽

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麥當勞今起至3月26日連續41天，開吃「2024龍年開春優惠券」，中杯可樂、經典美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)、蜂蜜奶茶(冰/熱)和蜂蜜紅茶(冰)共8款飲料「買一送一」，6塊麥克雞塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條都「加1元多一件」；超爽大餐四件組起回歸，雙人早餐「豬肉滿福堡系列」159元起，雙人共享套餐209元起。
歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「1FOR1」，則有大薯、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡(冰/熱)「加一元多一件」（6選1）優惠。
📌必勝客開吃10款大披薩199元！QQ球「買一送一」
必勝客今起至3月1日（2月28日暫停一天），平日限定開吃10款大披薩199元優惠，黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇只要199元就能爽吃；8款小披薩才111元，包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇可選。
即日起至3月1日同時間，到必勝客單點「麻糬QQ球」可享「買一送一」（數量有限，售完為止）；還有單點霸王功夫雞翅任一口味，可享「加1元多一件」副食(4選1)好康，可選金黃薯瓣、黃金雞軟骨(小份)、薯金幣(小份)、黃金和風鱈魚塊(3塊)。
📌漢堡王：12款「買一送一」最後一天
過年別忘了漢堡王「冬季優惠券」12款「買一送一」，直接吃到2月15日開工，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」；飲料有大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款都「買一送一」。最新隱藏優惠必喝小杯玉米濃湯「買一送一」，分享隱藏吃法，點套餐也可把飲品免費換成小杯玉米濃湯喔。
📌拿坡里炸雞「買8送8」開工吃到補班
拿坡里炸雞專賣店即日起至2月18日，超值「買8送8」買炸雞送雞翅優惠，買整桶都是炸雞腿的「8隻酷樂雞腿桶
📌肯德基「5塊炸雞桶＋薯條」268元！隱藏優惠代碼「13773」
即日起至5月31日至肯德基門市，以悠遊卡功能付款或肯德基線上點餐、以悠遊付付款，並告知門市／線上輸入優惠代碼「13773」，可享外帶或內用優惠，爽吃「5塊雞(桶)＋2份香酥脆薯(小)」只要268元（原價407元），直接省下139元，收藏起來還可以吃到5月底，小資族可別錯過好康。
📌繼光香香雞：黃金鴨香寶「買一送一」
繼光香香雞即日起至2月29日，過年加碼黃金鴨香寶「買一送一」！即日起至2月18日，推出香雞招財團圓餐，爽吃「香香炸雞L＋蒜脆杏鮑菇M＋原味甜不辣＋甜心地瓜球」優惠價288元；會員單筆消費滿200元，可獲得刮刮卡1張，購買香雞招財團圓餐再加贈1張。提醒大家，套餐售完為止；僅限現場門市，桃園機場店不適用套餐活動，但適用刮刮卡活動；優惠不得併用。
📌21世紀：熟客券「買一送一」
21世紀風味館過年重磅推出全新「鹹蛋黃雞薯條」，還可搭配「酥炸杏鮑菇」。新品上市通通祭出「降價10元」優惠價，吸引民眾也能划算嚐鮮。即日起至4月26日，還有21熟客券「買一送一」隱藏優惠，出示券面圖片或說出優惠代碼，划算開吃3款「買一送一」，包括時蔬雞肉飯、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶(Ｍ)，都可享「買一送一」優惠；還有「烤半雞送烤餅」或「烤全雞送披薩」；以及「第二件半價」優惠，週一、週三的熟客最低77折優惠。
📌暖男炸雞：消費滿額「免費送暖心薯條」
柒息地串燒居酒屋全新推出炸物品牌「暖男炸雞」，招牌主打焦糖炸雞、蒜香炸雞，即日起至3月14日，只要店內消費滿111元「免費送暖心薯條」，提醒大家，每位顧客限購一份。