漢堡王2024優惠券！12款「買一送一」　怎麼用最划算一次告訴你

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漢堡王2024「王龍厚哩，開運大典」優惠券，即日起至3月11日，每日 10:30 至打烊前 30 分鐘供應，全門市（不適用於兒童樂園、機場及竹科台積 P1、台中美光、南科台積店等科技廠店），長達36天、最高現省2909元。
除了「出水福龍」飲料包括大杯可樂、七喜、激浪、橘子汽水、冰檸檬紅茶、冰綠茶都「買一送一」只要49元，還有中杯美式研磨咖啡、中杯拿鐵也都「買一送一」；再幫大家一次整理開運「1+1」49元、「免費0元送」等好康菜單。
📌開運「1+1」49元、「免費0元送」菜單
開運「1＋1」套餐 49 元，包括經典脆雞堡、4塊雞塊、薯條等6選1餐點，搭配小杯可樂、七喜、冰檸檬紅茶等6選1飲料，共可自由選配出 36 種組合任搭任選，都只要49元；即日起至3月11日還有限時臨櫃限定隱藏菜單，蘋果派搭配任一指定飲品，「1＋1」也只要49元。
單點選購單層華鱈魚堡、脆洋蔥牛肉堡等指定商品，「免費0元送」薯條、洋蔥圈、辣薯球等點心（3選1）；單點選購勁濃起司薯，「免費0元送」洋蔥圈或小杯飲料（2選1），最多 14 種美味組合超省。
加入漢堡王 LINE 官方好友，輸入優惠代碼「52BK」，驚喜加碼4塊雞塊、薯條(中)、洋蔥圈(小)、辣薯球(小)都能「買一送一」，只要49～59元，點心通通半價開吃。
📌華堡日輸碼「LOVEBK」免費送五吋大華堡
漢堡王2月華堡日優惠來了！即日起至2月21日，先使用漢堡王官網預訂外帶，訂購華堡系列套餐，指定2月21日華堡日當日取餐，並輸碼「LOVEBK」即贈「五吋大華堡」乙顆。
當日上午10點半至各店打烊前30分鐘，於門市現場購買，出示漢堡王華堡日Facebook貼文或Line推播；或在官網訂購輸入優惠代碼「LOVEBK」，並購買指定華堡系列套餐，也可享「五吋華堡」乙顆。提醒大家，機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積除外。
📌漢堡王優惠券怎麼用最划算
漢堡王2024「王龍厚哩，開運大典」優惠券該怎麼用？到臨櫃點餐主動告知店員條碼下方的「優惠代碼」；若是使用點餐機，於首頁點選「使用優惠券」按鈕；以手機放大想使用的優惠條碼，於點餐機左下方發亮的刷卡方形框位置，掃描後即可點餐兌換。
除了上述共12款「買一送一」、開運「1+1」49元、「免費0元送」等好康菜單，還有個人大四喜套餐119元起、雙人餐239元起，下殺6折起優惠可以吃，速食控把握長達36天、最高現省2909元優惠吃起來。
另外，本週拿坡里也祭出2024年超強優惠，「拿坡里披薩.炸雞店」即日起至3月6日，外帶/內用「大披薩＋6塊炸雞」只要499元（原價717元），下殺7折；而「拿坡里炸雞專賣店」則是即日起至3月6日，一桶6塊炸雞特價228元（原價348元），兩桶6塊炸雞只要428元（原價696元），最低爽吃62折。