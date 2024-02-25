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168斷食法真有效！研究證實「2個月體重減3%」　這細節做錯穩失敗

▲間歇性斷食以「168斷食」最夯，研究證實2個月體重減3%，但細節沒注意恐白作工。（示意圖／取自photo AC）
▲間歇性斷食以「168斷食」最夯，研究證實2個月體重減3%，但細節沒注意恐白作工。（示意圖／取自photo AC）

家庭消費中心／綜合報導

減重方法百百種，許多人聽過211餐盤法、生酮飲食、 減醣飲食、間歇性斷食法等，其中間歇性斷食以「168斷食法」最熱門，對此專家說，許多研究證實徹底執行間歇性斷食，體重在8~16週內可下降1~3%，但注意務必「定時」，不要今早8點開始執行，明天又改成下午1點開始，以免生理時鐘混亂，也影響代謝。

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針對168斷食法，在8小時進食期間該如何選擇食物，汐止國泰醫院營養師林芳瑋說，應盡量選擇營養豐富的原型態食物，例如全穀物、瘦肉、雞蛋、蔬菜、水果、橄欖油、堅果等，盡可能補充纖維質、蛋白質及健康油脂，而每天飲水量則可提高到「體重×30~40cc」。

▲中醫博士樓中亮透露，除靜電最好的方法就是提高環境、身體濕氣，不只可以在室內放置加濕器，也要記得多喝水補充水分。（示意圖／取自unsplash）
▲進行168斷食法時，每天飲水量可提高到體重×30至40毫升。（示意圖／取自unsplash）
此外，在可飲食的這段時間內，攝取熱量至少要達到1200大卡，若不足會容易疲憊，飢餓感也會上升，使得復胖率提高，另要注意有不少人會因為只有8小時能吃而多吃，結果份量比平常還多，這樣體重反而可能會增加。 　　

林芳瑋也說，有研究顯示，間歇性斷食若搭配地中海飲食，除了體重適度減輕之外，血壓與血脂也可獲得改善，因為飲食富含膳食纖維，且選用好油，民眾可參考。 

在不進食的16小時中若覺得餓，林芳瑋建議，可以喝無糖的黑咖啡、茶品、氣泡水等飲品，且最好以小口啜飲方式，較能減緩飢餓感；如想吃點有口感的食物，則可嘗試不加糖的寒天、蒟蒻 、愛玉、仙草等，幾乎都沒有熱量，且吸水後會膨脹，飽足感更強。

▲阿里山國家風景區管理處配合交通部觀光局打造「Formosa Summer Festival」品牌，21日上午在嘉義縣北回歸線太陽館免費提供一千杯愛玉冰供遊客品嚐（圖／阿管處提供\\)
▲嘴饞時可吃不加糖的寒天、蒟蒻 、愛玉、仙草。（圖／阿管處提供)
若還是飢餓難耐，則可選擇優質脂肪如堅果等，但注意淺嚐即可，雖有熱量，卻不會造成血糖升高，而影響斷食效果。

林芳瑋表示，間歇性斷食執行時間可依照個人生活作息調配，例如朝九晚五的上班族， 可選擇上午9點吃第一餐，12點至下午1點吃第二餐，下午5點前吃完晚餐，也可選擇在12點到晚上8點之間用餐，但建議務必「定時 」，不要今天早上8點開始執行，明天又改為13點開始，這樣會使生理時鐘紊亂，影響整體代謝。 　　

林芳瑋也提醒，多項研究顯示，若晚上攝入熱量比早上多，或選擇在下午開始吃的人，因為沒吃早餐，都會使得血糖控制較差，也容易導致減重失敗，所以最好還是從上午開始。 

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▲若是沒吃早餐，血糖控制較差，減重容易失敗。（圖／捷絲旅提供）
🟡168斷食法注意事項：

◾ 務必定時，每天開始吃的時間維持一致。

◾ 戒掉高糖甜點零食、含糖飲料， 並減少麵類、麵包等澱粉類食物。 

◾ 不可暴飲暴食，以免攝取過多熱量。

◾ 別選勾芡、淋上湯汁的食物，因熱量高且易下飯，容易吃太多。 

◾ 盡可能少吃加工食物如火腿、貢丸等，因添加過多調味料且熱量偏高。

◾ 水務必喝足，喝太少易增飢餓感。 

◾ 某些族群不建議斷食，包括青少年、懷孕或哺乳婦女，及糖尿病、暴食症或厭食症、腸胃道疾病患者等。 

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