168斷食法真有效！研究證實「2個月體重減3%」　這細節做錯穩失敗

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此外，在可飲食的這段時間內，攝取熱量至少要達到1200大卡，若不足會容易疲憊，飢餓感也會上升，使得復胖率提高，另要注意有不少人會因為只有8小時能吃而多吃，結果份量比平常還多，這樣體重反而可能會增加。
林芳瑋也說，有研究顯示，間歇性斷食若搭配地中海飲食，除了體重適度減輕之外，血壓與血脂也可獲得改善，因為飲食富含膳食纖維，且選用好油，民眾可參考。
在不進食的16小時中若覺得餓，林芳瑋建議，可以喝無糖的黑咖啡、茶品、氣泡水等飲品，且最好以小口啜飲方式，較能減緩飢餓感；如想吃點有口感的食物，則可嘗試不加糖的寒天、蒟蒻 、愛玉、仙草等，幾乎都沒有熱量，且吸水後會膨脹，飽足感更強。
若還是飢餓難耐，則可選擇優質脂肪如堅果等，但注意淺嚐即可，雖有熱量，卻不會造成血糖升高，而影響斷食效果。
林芳瑋表示，間歇性斷食執行時間可依照個人生活作息調配，例如朝九晚五的上班族， 可選擇上午9點吃第一餐，12點至下午1點吃第二餐，下午5點前吃完晚餐，也可選擇在12點到晚上8點之間用餐，但建議務必「定時 」，不要今天早上8點開始執行，明天又改為13點開始，這樣會使生理時鐘紊亂，影響整體代謝。
林芳瑋也提醒，多項研究顯示，若晚上攝入熱量比早上多，或選擇在下午開始吃的人，因為沒吃早餐，都會使得血糖控制較差，也容易導致減重失敗，所以最好還是從上午開始。
🟡168斷食法注意事項：
◾ 務必定時，每天開始吃的時間維持一致。
◾ 戒掉高糖甜點零食、含糖飲料， 並減少麵類、麵包等澱粉類食物。
◾ 不可暴飲暴食，以免攝取過多熱量。
◾ 別選勾芡、淋上湯汁的食物，因熱量高且易下飯，容易吃太多。
◾ 盡可能少吃加工食物如火腿、貢丸等，因添加過多調味料且熱量偏高。
◾ 水務必喝足，喝太少易增飢餓感。
◾ 某些族群不建議斷食，包括青少年、懷孕或哺乳婦女，及糖尿病、暴食症或厭食症、腸胃道疾病患者等。