必勝客9款「大披薩半價」最後一天快搶！達美樂中刮刮樂下殺188元

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必勝客即日起至2月25日，週末六日外帶限定，13吋「9款大披薩半價」，口味包括經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷、松露海鮮珍珠起司、法式卡菲海陸，最高可以現省435元。而且只到今天最後一天，小資族月底省荷包就吃這一餐。
📌必勝客：平日「10款大披薩199元」！QQ球「買一送一」
必勝客即日起至3月1日（2月28日暫停一天），平日限定開吃10款大披薩199元優惠，包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇共10款口味爽吃199元；而且8款小披薩也有111元特價，包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇可選。
即日起至3月1日同時間，單點「麻糬QQ球」還可享「買一送一」（數量有限，售完為止）；單點霸王功夫雞翅任一口味，也可享「加1元多一件」副食(4選1)好康，可選金黃薯瓣、黃金雞軟骨(小份)、薯金幣(小份)、黃金和風鱈魚塊(3塊)。
📌達美樂：不分平假日外帶「6款大披薩」188元
2024超強回饋優惠！達美樂即日起至3月17日，全台190家門市、不分平假日，外帶「6款大披薩」只要188元，包括獨家超值四喜披薩、加州BBQ雞肉、超級夏威夷、夏威夷，還有兩款素食者可吃的白醬彩蔬、青花彩蔬，通通只要188元！下殺最高29折、可現省460元之多。
而且活動期間內，加碼4款配料半價！任選火腿、鳳梨、蝦仁、蘑菇，加量一份特價只要35元（原價70元），不限活動精選披薩、點選任何口味大披薩都可半價加料。即日起至達美樂官網或APP點購188元優惠，並同步追蹤達美樂IG、標記3個好友，有機會抽中免費「超級夏威夷披薩」（價值648元）共30名。