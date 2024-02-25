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必勝客9款「大披薩半價」最後一天快搶！達美樂中刮刮樂下殺188元

▲月底幫小資族省荷包，必勝客平日大披薩199元、週末「9款大披薩半價」，今優惠最後一天快吃。達美樂更大方簡直中刮刮樂，不分平假日外帶「6款大披薩」只要188元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲月底幫小資族省荷包，必勝客平日大披薩199元、週末「9款大披薩半價」，今優惠最後一天快吃。達美樂更大方簡直中刮刮樂，不分平假日外帶「6款大披薩」只要188元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

月底速食業者幫小資族有感省荷包，必勝客不只平日限定10款大披薩199元優惠，週末也大方祭出13吋「9款大披薩半價」！今（25）日優惠最後一天，必須快吃。而達美樂更大方簡直中刮刮樂，不分平假日外帶「6款大披薩」只要188元，下殺最高29折、可現省460元之多，而且全台190家門市同步回饋。

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📌必勝客：週末限定「9款大披薩半價」最後一天
必勝客即日起至2月25日，週末六日外帶限定，13吋「9款大披薩半價」，口味包括經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷、松露海鮮珍珠起司、法式卡菲海陸，最高可以現省435元。而且只到今天最後一天，小資族月底省荷包就吃這一餐。

▲必勝客最近也有隱藏代碼瘋傳，只要輸入「13763」就可用199元買到2個個人披薩以及2杯飲料或玉米濃湯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客平日大披薩199元、QQ球「買一送一」，週末「9款大披薩半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客：平日「10款大披薩199元」！QQ球「買一送一
必勝客即日起至3月1日（2月28日暫停一天），平日限定開吃10款大披薩199元優惠，包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇共10款口味爽吃199元；而且8款小披薩也有111元特價，包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇可選。

即日起至3月1日同時間，單點「麻糬QQ球」還可享「買一送一」（數量有限，售完為止）；單點霸王功夫雞翅任一口味，也可享「加1元多一件」副食(4選1)好康，可選金黃薯瓣、黃金雞軟骨(小份)、薯金幣(小份)、黃金和風鱈魚塊(3塊)。

▲達美樂不分平假日外帶「6款大披薩」188元。（圖／達美樂提供）
▲達美樂不分平假日外帶「6款大披薩」188元。（圖／達美樂提供）
📌達美樂：不分平假日外帶「6款大披薩」188元
2024超強回饋優惠！達美樂即日起至3月17日，全台190家門市、不分平假日，外帶「6款大披薩」只要188元，包括獨家超值四喜披薩、加州BBQ雞肉、超級夏威夷、夏威夷，還有兩款素食者可吃的白醬彩蔬、青花彩蔬，通通只要188元！下殺最高29折、可現省460元之多。

而且活動期間內，加碼4款配料半價！任選火腿、鳳梨、蝦仁、蘑菇，加量一份特價只要35元（原價70元），不限活動精選披薩、點選任何口味大披薩都可半價加料。即日起至達美樂官網或APP點購188元優惠，並同步追蹤達美樂IG、標記3個好友，有機會抽中免費「超級夏威夷披薩」（價值648元）共30名。

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