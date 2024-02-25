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Netflix嚴抓寄生帳號！手機版「漏洞」遭挖　沒同戶認證照樣爽看

▲影音串流平台Netflix加大寄生帳號打擊力道，全球範圍用戶都受到影響，而在今年2月初，不少台灣用戶在追劇時，都遇到了螢幕跳出「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」通知。(圖／記者周淑萍攝)
▲影音串流平台Netflix加大寄生帳號打擊力道，全球範圍用戶都受到影響，而在今年2月初，不少台灣用戶在追劇時，都遇到了螢幕跳出「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」通知。(圖／記者周淑萍攝)

記者潘毅／綜合報導

影音串流平台Netflix加大寄生帳號打擊力道，全球範圍用戶都受到影響，而在今年2月初，不少台灣用戶在追劇時，都遇到了螢幕跳出「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」通知，感到相當苦惱。近期卻有網友找到疑似手機APP版的「漏洞」，簡單1步驟就能讓非同住者繼續收看。

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▲最近大批Netflix用戶遇到行動裝置無法登入帳號的問題，Netflix客服也證實手機漸漸加強管制，打擊寄生帳號力度增強。（示意圖/Dcard）
▲最近大批Netflix用戶遇到行動裝置無法登入帳號的問題，Netflix客服也證實手機漸漸加強管制，打擊寄生帳號力度增強。（示意圖/Dcard）
去年起Netflix開始打擊寄生帳號，更收穫不錯成效，讓付費用戶數量大增，因此讓Netflix開始祭出更多措施，包含在非相同IP的行動裝置上跳出「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」的通知，此時用戶只能選擇按下暫時收看取得代碼或登出。

這樣的措施，的確造成不少帳號共用者的困擾，紛紛在網路上發文尋求解決辦法。近期卻有超強的網友，找出了Netflix手機版的漏洞，他在Dcard上分享，若是出門在外使用手機版Netflix 時，因為IP與家用電視不同，導致跳出「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」通知後，只需要先暫時關閉行動網路，隨後重新開啟Netflix，點自己的頭像或隨便點入一個影片後，再開啟網路連線，竟然就能直接略過通知，不用取得認證代碼就能繼續收看。

▲Netflix台灣也開始處理「寄生帳號」問題，非同住者每月將額外收取100元月費。（示意圖／取自pexels）
▲Netflix台灣也開始處理「寄生帳號」問題，非同住者每月將額外收取100元月費。（示意圖／取自pexels）
不少網友按照這個步驟進行測試，結果皆獲得成功，紛紛留言大讚：「真的可以耶，太狂」、「我測試了平板，也可以使用」、「步驟超簡單的，但能發現真的好神」。《NOWnews》記者也實際使用Netflix帳號進行測試，結果發現這個APP的「漏洞」確實能讓不同IP的行動裝置，繼續收看影集，但未來應該也會遭到官方發現並著手進行改善。

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