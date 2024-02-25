小龍女頂13度低溫發抖熱舞！洩「新成員林襄」動向：今年陣容很棒

彭于晏遭爆與她祕遊日本！車窗拉下「副駕駛長相曝」粉絲崩潰失戀

▲彭于晏遭爆與女子祕遊日本，粉絲崩潰喊：「我失戀了！」（圖／微博）
▲彭于晏遭爆與女子祕遊日本，粉絲崩潰喊：「我失戀了！」（圖／微博）

記者黃雅琪／綜合報導

男神彭于晏日前才剛忙完電影《潛行》宣傳，近日趁著空檔飛往日本賞雪度假；今（25）日有網友在微博爆料，拍到彭于晏與一名女性同車遊日本，消息曝光後隨即登上熱搜排行榜，粉絲們著急哭喊：「我失戀了！」但也有人笑虧彭于晏：「胡歌孩子都有了，他也該著急了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲彭于晏飛日本旅行，自駕被拍到旁邊有女性。（圖／微博）
▲彭于晏飛日本旅行，自駕被拍到旁邊有女性。（圖／微博）
今年42歲的彭于晏，過往緋聞對象全是女神等級，曾與蔡依林、張鈞甯、舒淇、林珈安、許晴等人傳過緋聞，不過都對外界否認、澄清為朋友關係。單身至今長達9年的彭于晏，經常被網友們「催婚」，更指他是《仙劍奇俠傳》唯一的剩男，同劇演員胡歌都當爸了。

▲ 電影《潛行》中彭于晏扮演追查毒品的警官。（圖／華映）
▲ 彭于晏才剛剛忙完電影《潛行》宣傳檔期。（圖／華映）
彭于晏今日被網友拍到，在日本旅遊自駕時，副駕駛座疑似坐著一名女子，但照片拍攝位置太遠無法確認，彭于晏拋開男神包袱，毫無打扮的與車外的人對談，隨著一張張照片在微博上曝光後，立刻引爆「彭于晏疑與女生同遊日本」話題，網友熱議「這哥還不出點緋聞，我都以為他是彎的了！」、「早就該談了，再不談真成《仙劍》留守兒童了」、「老公我失戀了。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

柯有倫出賣彭于晏大素顏！男神「滿臉鬍渣、黃垢蛀牙」粉絲幻滅

彭于晏拍戲怒嗆劉德華！可愛真相令「男神狂NG」緊張到罵不下去

彭于晏《潛行》抓毒販！肉身倒臥碎玻璃慘濺血　男神1反應超敬業

劉德華、彭于晏諜對諜！金獎影帝動作戲「斷4根肋骨」慘留後遺症

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞