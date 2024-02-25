彭于晏遭爆與她祕遊日本！車窗拉下「副駕駛長相曝」粉絲崩潰失戀
男神彭于晏日前才剛忙完電影《潛行》宣傳，近日趁著空檔飛往日本賞雪度假；今（25）日有網友在微博爆料，拍到彭于晏與一名女性同車遊日本，消息曝光後隨即登上熱搜排行榜，粉絲們著急哭喊：「我失戀了！」但也有人笑虧彭于晏：「胡歌孩子都有了，他也該著急了。」
記者黃雅琪／綜合報導
今年42歲的彭于晏，過往緋聞對象全是女神等級，曾與蔡依林、張鈞甯、舒淇、林珈安、許晴等人傳過緋聞，不過都對外界否認、澄清為朋友關係。單身至今長達9年的彭于晏，經常被網友們「催婚」，更指他是《仙劍奇俠傳》唯一的剩男，同劇演員胡歌都當爸了。
彭于晏今日被網友拍到，在日本旅遊自駕時，副駕駛座疑似坐著一名女子，但照片拍攝位置太遠無法確認，彭于晏拋開男神包袱，毫無打扮的與車外的人對談，隨著一張張照片在微博上曝光後，立刻引爆「彭于晏疑與女生同遊日本」話題，網友熱議「這哥還不出點緋聞，我都以為他是彎的了！」、「早就該談了，再不談真成《仙劍》留守兒童了」、「老公我失戀了。」
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