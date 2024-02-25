小龍女頂13度低溫發抖熱舞！洩「新成員林襄」動向：今年陣容很棒

周星馳《少林足球》全球狂賣15.8億！獨遭「中國禁映」3大原因曝

▲周星馳（前排中）電影《少林足球》全球狂賣15.8億元，唯獨遭到「中國禁映」，3大原因曝光。（圖／微博）
▲周星馳（前排中）電影《少林足球》全球狂賣15.8億元，唯獨遭到「中國禁映」，3大原因曝光。（圖／微博）

記者黃雅琪／綜合報導

「星爺」周星馳自編自導自演《少林足球》，2001年開始陸續上映於香港、台灣、南韓、日本等亞洲國家，在歐美等國也都有放映，本片更為第一部在歐洲大規模上映的周星馳電影，全球票房大賣5000萬美元（約新台幣15.8億元），卻在中國大陸遭到「禁映」；如今隨著星爺宣告開拍新戲《金豬玉葉》，當年禁映的背後原因也再度被翻出來討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲周星馳將《少林足球》片段剪入短片中。（圖／周星馳Instagram）
▲周星馳電影《少林足球》當年上映在全球造成轟動。（圖／周星馳Instagram）
《少林足球》由周星馳、趙薇、吳孟達、謝賢等人主演，本片在「第21屆香港電影金像獎」狂拿7大獎項，包括：最佳電影、傑出青年導演、最佳男配角黃一飛、最佳音響效果、最佳視覺效果，周星馳更一人包辦最佳導演、最佳男主角兩獎，創下史上唯一主演、導演同時獲獎的紀錄。

▲《少林足球》主演吳孟達（左起）、周星馳、趙薇，3人同框劇照湧現滿滿回憶。（圖／微博）
▲《少林足球》主演吳孟達（左起）、周星馳、趙薇，3人同框劇照湧現滿滿回憶。（圖／微博）
《少林足球》除了在亞洲國家上映，歐洲國家包括德國、瑞士、奧地利、義大利、法國、匈牙利、西班牙等也都有登上大銀幕，唯獨在中國大陸遭到「禁映」，當年官方稱《少林足球》為協拍片，因在通過國家電影局審批之前，先在香港上映，因此禁止在中國大陸上映。同時暫停主要製作方香港星輝公司、寰宇公司，在中國大陸的各項電影業務，造成大量損失。

除了中國大陸官方「說法」之外，還有兩個原因是影迷們提出的質疑，有人指《少林足球》片名中的「少林」兩字，侵犯到少林寺的名譽，但是周星馳拒絕改名，導致最終無法上映；另有人指出，《少林足球》最後的劇情觸及中共的禁忌，魔鬼隊對戰少林隊時賄賂所有人、公然用禁藥，與2001年中國足球聯賽「踢假球」醜聞如出一轍，觸動當局敏感神經，因而遭到禁映。禁映原因眾說紛紜，時隔多年唯一能認證的是，星爺帶給影迷們的歡樂，永存心中。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

掰掰衛視電影台！「1分鐘謝幕片」放送星爺、林正英港片逼哭影迷

周星馳新戲《金豬玉葉》上線時間曝　星爺「合作抖音」藏驚人真相

周星馳《行運一條龍》道具「收舖令」內容曝　影迷揪亮點：犯法了

周潤發原本要演《家有囍事》！周星馳救火演出還被酸：獅子大開口

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞