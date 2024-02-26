恐怖詐騙集團！拘禁「豬仔」毒打凌虐性侵 法官重判首腦13年徒刑
以何姓男子為首的詐騙集團，於社群網站張貼「高薪輕鬆賺錢、包吃包住」等資訊，誘騙應徵者提供人頭帳戶，還將多人拘禁在新竹郊區某透天厝，而受害者哭鬧要離開，反遭何男等人毒打凌虐，甚至有女性遭受侵犯，案經新竹地院審理，認為何男等人之暴行，使被害人人格尊嚴承受無比貶抑，身心遭受極大恐懼，依法重判13年不等徒刑。
記者林盈君／綜合報導
據了解，何男為詐騙集團首腦，夥同謝男、彭男等人，在社群網站張貼「高薪輕鬆賺錢、包吃包住」資訊，誘騙被害人金融卡、密碼，陸續有8人慘遭拘禁，被關在竹市香山區某透天厝，期間不法獲利超過2100萬元之多。
而被拘禁的8人裡，有被害人哭鬧想離去，慘遭何男等人持棍痛毆凌虐，最後將重傷者丟包路邊，還有女子慘遭性侵，手段殘忍。案經新竹地院審理，依詐欺取財、毒品、傷害及凌虐強制性交等罪，判處何男13年有期徒刑、謝男9年6月、彭男8年2月。
※【NOWnews 今日新聞
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