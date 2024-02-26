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Toyz約會愛莉莎莎！全裸做「1事」她被看光　曖昧片吸34萬人朝聖

▲Toyz合體「世仇」愛莉莎莎，拍攝一天約會企劃，兩人甚至安排油壓按摩行程，全裸共處一室。（圖／翻攝愛莉莎莎自YT）
▲Toyz合體「世仇」愛莉莎莎，拍攝一天約會企劃，兩人甚至安排油壓按摩行程，全裸共處一室。（圖／翻攝愛莉莎莎自YT）

記者賴禹妡／綜合報導

實況主Toyz（劉偉健）日前才和女星篠崎泫傳出緋聞，沒想到近日竟在YouTube影片中合體「世仇」愛莉莎莎，拍攝一天約會企劃，兩人甚至安排油壓按摩行程，全裸共處一室，更在影片中世紀大和解，並稱讚對方都是不錯的對象，影片才曝光短短2天，就吸引34萬觀看數，讓網友們驚喜喊「企劃鬼才跟流量鬼才同框，太神了」。 

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愛莉莎莎24日在YouTube頻道上傳新影片「Toyz本人有魅力嗎？跟『世仇』約會一天」，她在影片開頭指出，之前約會企劃的對象都算是欣賞自己的人，這次決定找討厭自己的人來約會，對方就是曾多次公開抨擊她的Toyz。 

愛莉莎莎先是與Toyz約在一個餐廳碰面吃飯，兩人將先前的心結解開，她澄清課程收入並沒有Toyz想像得那麼多，因為平台會抽成一半以上。Toyz也直接認錯「原來是大家對莎莎的誤解」，最後更替愛莉莎莎說話「後來想了一下，需要學這個的人，應該都是初學者，如果妳的內容有辦法滿足這些人，我覺得那就沒事」。 

▲Toyz合體「世仇」愛莉莎莎，拍攝一天約會企劃，兩人甚至安排油壓按摩行程，全裸共處一室。（圖／翻攝愛莉莎莎自YT）
▲Toyz在飯局中不時會對愛莉莎莎進攻，除了使出看手相的把妹絕招之外，兩人也大聊彼此的擇偶條件。（圖／翻攝愛莉莎莎自YT）
Toyz在飯局中也不時會對愛莉莎莎進攻，除了使出看手相的把妹絕招之外，兩人也大聊彼此的擇偶條件，Toyz更直球問「我是你的菜嗎？」愛莉莎莎則幽默回應「可能要試車一下才知道」。 

接著Toyz替約會安排了油壓按摩的行程，兩人全裸上陣各自躺在按摩床上，全身僅蓋上毛巾，愛莉莎莎在按摩結束後問Toyz「你有看到我的裸體嗎？」他竟秒回「當然是有啊」，更稱讚愛莉莎莎身材不錯，「看得出來平時有稍微運動」。 

▲Toyz合體「世仇」愛莉莎莎，拍攝一天約會企劃，兩人甚至安排油壓按摩行程，全裸共處一室。（圖／翻攝愛莉莎莎自YT）
▲Toyz替約會安排了油壓按摩的行程，與愛莉莎莎全裸上陣各自躺在按摩床上，全身僅蓋上毛巾。（圖／翻攝愛莉莎莎自YT）
最後愛莉莎莎則帶Toyz去算塔羅牌詢問有關案子及感情的狀況，塔羅牌老師點出Toyz在追尋家教好且自律的女生，並表示現階段Toyz還無法做到對他人負責，因為自己的心靈都還未被滿足。最後在約會尾聲，愛莉莎莎坦言跟Toyz相處非常輕鬆自在，且他非常紳士、尊重女生又善良，Toyz則認為愛莉莎莎有話直說、上進，且細心照顧他的情緒，兩人在影片最後以法式親吻完成大和解。 

影片曝光後，目前在YouTube發燒影片排行第5名，網友們紛紛驚呼「企劃鬼才跟流量鬼才同框，太神了」、「其實Toyz在過去跟任何人同框或是合作的時候都會感覺特別好配合，除了超哥」，Toyz也現身開玩笑地喊「是的，其實我的新對象就是莎莎姐」。

▲Toyz合體「世仇」愛莉莎莎，拍攝一天約會企劃，兩人甚至安排油壓按摩行程，全裸共處一室。（圖／翻攝愛莉莎莎自YT）
▲Toyz與愛莉莎莎在影片尾聲大和解。（圖／翻攝愛莉莎莎自YT）

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