MLB／張育成熱身賽炸裂！重返大聯盟難題多、打擊端要有所提升　

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張育成不久前確定以小聯盟合約附帶大聯盟春訓加盟光芒，在加盟之前，他已自主練習一段時間，其中包含中職、日職等眾多球隊有興趣，期望能將張育成這名現役中華隊最佳打者網羅至陣中，但事實上張育成這份合約並無太多保障，光芒可以持續觀察他的狀況，若是調整狀況不如預期，因為是小聯盟合約關係，甚至不需要將他DFA(指定讓渡)。
而事實上張育成他在坦帕灣光芒隊的競爭並不小，光芒內野可謂是人才濟濟，包括正選游擊手Jose Caballero之外，還有Amed Rosario、Curtis Mead等人將與張育成一同競爭出賽機會，張育成勢必要在防守端持續有穩定發揮，同時展現出他多守備位置的價值，在打擊端則是除了要維持長打率佳的表現，也要改善過去太容易吞K的狀況，預估熱身賽或許至少打擊率，要能夠維持在0.250以上，同時展現出自身不錯的長程砲火，才有更多本錢能夠挑戰再度重返大聯盟。
今天首場熱身賽張育成先發出賽，鎮守游擊大關，第2局比賽上，張育成在一出局情況之下上場打擊，面對老虎先發投手Alex Faedo，第1球他就全力揮擊，將球扛向中右外野，球一路飛出全壘打牆，兩名外野手只能目送著球飛出大牆，沒有任何守備機會，張育成今年賽季個人在熱身賽的第一次打席機會，不但擊出安打，更是一發石破天驚的全壘打，同時也替光芒打下超前分，終場雙方以9：9和局作收。
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