新北預售屋喊「不二價銷售」！半年漲近百萬　眾酸：賣不掉加價賣

買預售屋「5大陷阱」！契約最常偷改這地方　簽約前3步驟自保　

▲買預售屋想避免糾紛，簽約前務必仔細看清預售屋契約，留意當中暗藏陷阱。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲買預售屋想避免糾紛，簽約前務必仔細看清預售屋契約，留意當中暗藏陷阱。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者黃韻文／綜合報導

買房子馬虎不得，除了再三看房，若是下訂預售屋，在還看不見物件的情況下，「定型化契約」絕對要看得更仔細。內政部提醒預售屋契約5大常見陷阱，行政院消保處今（26）日公布全台50建案契約違規內容，民眾在簽約前務必做到3步驟自保。

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內政部提醒，在預售屋契約中，以下5大方面最常暗藏陷阱：通知交屋期限、房地標示及停車位規格、驗收、保固期限及範圍、房地面積誤差及其價款找補。若是建商契約違反規定，民眾可要求改正，或向主管機關檢舉。

▲專家提醒，預售屋契約最好善用審閱期，逐一比對官方版本，避免權益受損。（圖／NOWnews資料照片）
▲預售屋契約應善用審閱期，逐一比對官方版本，避免權益受損。（圖／NOWnews資料照片）
📌陷阱1：交屋前應完成修繕
依內政部定型化契約規定，賣方應於交屋前完成修繕，且賣方延遲利息為日息萬分之五。要注意曾有不肖業者，將「交屋前」修繕義務，變更為「交屋後」的保固責任，並降低賣方遲延交屋利息數額為萬分之二。

📌陷阱2：車位高度應標明
停車位依規定應列出「長、寬、高、含車道及其他必要空間面積」。

📌陷阱3：瓦斯內管應建商付費
在「驗收」方面，自來水、電力管線費、瓦斯內管等相關費用，均應由賣方負擔，且交屋保留款應為房地總價5%。注意不肖業者將瓦斯內管等管線費用轉嫁由消費者負擔，或將總價5%的交屋保留款，降低額度為5萬元。

📌陷阱4：保固應交屋日起算
房屋的保固期限應是從「交屋日」起算，結構部分保固15年。曾有業者將契約上的保固期限起算日，提前至「取得使用執照日」。

📌陷阱5：面積誤差不足建商應全部找補
土地面積、主建物、房屋登記總面積如有誤差，不足部分賣方均應全部找補。過去查核發現，曾有業者將土地及停車位面積誤差，列為不予找補。

▲林志穎（左）透露新建案已經銷售逾6成。（圖／翻攝自林志穎FB）
▲想買到理想中的房子，除了看樣品屋模型，最應看清預售屋買賣定型化契約。（示意圖／翻攝自林志穎FB）
行政院消保處今（26）日公布「112年度預售屋買賣定型化契約查核」結果，針對全國50個預售屋建案契約，各依據「房地標示及停車位規格」、「契約總價」、「驗收」等15項目查核，共13個建案、合計22項次不符合規定。

行政院消保處表示，依平均地權條例第47條之4第1項規定，除有法定情況外，簽訂買賣契約後，不得讓與或轉售買賣契約給第三人，因此在購買預售屋前，除了審慎評估自身能力及需求，也建議簽約前做到3步驟自保：

1、到實價登錄網站確認建案契約備查狀況。

2、逐點核對契約內容是否與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符。

3、倘遇契約內容不合規定的建案，應拒絕簽約，並可向主管機關檢舉。

▲不少建案都把房子和車位綁在一起賣，一名網友在新北買房，但車位用不到，猶豫是否該賣掉還房貸。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲預售屋契約中常見「房地標示及停車位規格」違規。（示意圖／記者徐銘穗攝）
🟡112年預售屋買賣定型化契約查核結果（列出不合格項次）

◼️建泰工藝-天匯（台北市）1項：驗收

◼️沅林建設-沅林•清麒（台中市）5項：房地標示及停車位規格／建材設備及其廠牌、規格／驗收／違約之處罰／不得記載事項

◼️餘慶堂建設-佳麗堡（台中市）1項：房地面積誤差及其價款找補

◼️上揚建設-上揚湛（高雄市）3項：契約審閱期／房地標示及停車位規格／驗收

◼️興華城建設-河美術（高雄市）1項：契約審閱期

◼️瑞銓開發-日光遇（彰化縣）1項：通知交屋期限

◼️宏金寶建設-榮耀呈家（彰化縣）1項：契約總價

◼️欣燁建設開發-狀元居（雲林縣）1項：契約總價

◼️竣宇建設-竣宇十富（雲林縣）1項：建材設備及其廠牌、規格

◼️于隆建設-御潮苑（屏東縣）2項：房地標示及停車位規格／契約總價

◼️合環建設-雙合苑一期（花蓮縣）2項：房地標示及停車位規格／契約總價

◼️潤隆建設-夢悦城（基隆市）1項：不得記載事項

◼️麗源建設-海豔（基隆市）2項：契約審閱期／通知交屋期限

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