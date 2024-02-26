買預售屋「5大陷阱」！契約最常偷改這地方　簽約前3步驟自保　

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌陷阱1：交屋前應完成修繕
依內政部定型化契約規定，賣方應於交屋前完成修繕，且賣方延遲利息為日息萬分之五。要注意曾有不肖業者，將「交屋前」修繕義務，變更為「交屋後」的保固責任，並降低賣方遲延交屋利息數額為萬分之二。
📌陷阱2：車位高度應標明
停車位依規定應列出「長、寬、高、含車道及其他必要空間面積」。
📌陷阱3：瓦斯內管應建商付費
在「驗收」方面，自來水、電力管線費、瓦斯內管等相關費用，均應由賣方負擔，且交屋保留款應為房地總價5%。注意不肖業者將瓦斯內管等管線費用轉嫁由消費者負擔，或將總價5%的交屋保留款，降低額度為5萬元。
📌陷阱4：保固應交屋日起算
房屋的保固期限應是從「交屋日」起算，結構部分保固15年。曾有業者將契約上的保固期限起算日，提前至「取得使用執照日」。
📌陷阱5：面積誤差不足建商應全部找補
土地面積、主建物、房屋登記總面積如有誤差，不足部分賣方均應全部找補。過去查核發現，曾有業者將土地及停車位面積誤差，列為不予找補。
行政院消保處今（26）日公布「112年度預售屋買賣定型化契約查核」結果，針對全國50個預售屋建案契約，各依據「房地標示及停車位規格」、「契約總價」、「驗收」等15項目查核，共13個建案、合計22項次不符合規定。
行政院消保處表示，依平均地權條例第47條之4第1項規定，除有法定情況外，簽訂買賣契約後，不得讓與或轉售買賣契約給第三人，因此在購買預售屋前，除了審慎評估自身能力及需求，也建議簽約前做到3步驟自保：
1、到實價登錄網站確認建案契約備查狀況。
2、逐點核對契約內容是否與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符。
3、倘遇契約內容不合規定的建案，應拒絕簽約，並可向主管機關檢舉。
🟡112年預售屋買賣定型化契約查核結果（列出不合格項次）
◼️建泰工藝-天匯（台北市）1項：驗收
◼️沅林建設-沅林•清麒（台中市）5項：房地標示及停車位規格／建材設備及其廠牌、規格／驗收／違約之處罰／不得記載事項
◼️餘慶堂建設-佳麗堡（台中市）1項：房地面積誤差及其價款找補
◼️上揚建設-上揚湛（高雄市）3項：契約審閱期／房地標示及停車位規格／驗收
◼️興華城建設-河美術（高雄市）1項：契約審閱期
◼️瑞銓開發-日光遇（彰化縣）1項：通知交屋期限
◼️宏金寶建設-榮耀呈家（彰化縣）1項：契約總價
◼️欣燁建設開發-狀元居（雲林縣）1項：契約總價
◼️竣宇建設-竣宇十富（雲林縣）1項：建材設備及其廠牌、規格
◼️于隆建設-御潮苑（屏東縣）2項：房地標示及停車位規格／契約總價
◼️合環建設-雙合苑一期（花蓮縣）2項：房地標示及停車位規格／契約總價
◼️潤隆建設-夢悦城（基隆市）1項：不得記載事項
◼️麗源建設-海豔（基隆市）2項：契約審閱期／通知交屋期限