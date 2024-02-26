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汪小菲女友遭爆整形！他霸氣護未婚妻　直播曬照：從小長得特端正

▲汪小菲近期直播透露想娶台灣網紅Mandy，不料女方被爆整形，汪小菲旋即曬照護女友，強調她從小長得特端正。（圖／NOWnews資料照）
▲汪小菲近期直播透露想娶台灣網紅Mandy，不料女方被爆整形，汪小菲旋即曬照護女友，強調她從小長得特端正。（圖／NOWnews資料照）

記者張一笙／綜合報導

汪小菲與女星大S（徐熙媛）2021年宣布離婚，2人之間的感情問題一直都是粉絲茶餘飯後討論焦點。近期，汪小菲在微博上高調認愛網紅Mandy，直播時更透露今年要和女方結婚，更揚言要買大大的「鴿子蛋」來求婚，直播上透露出滿滿戀愛氛圍。然而隨著Mandy身分曝光，疑似曾經離婚的背景也被翻出，更有不少粉絲紛紛質疑女方有整形，汪小菲則火速在直播中霸氣護女友、曬照澄清。

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▲汪小菲女友Mandy身分被起底後，不少網友紛紛質疑她有整形過。（圖／翻攝自Mandy小紅書）
▲汪小菲女友Mandy身分被起底後，不少網友紛紛質疑她曾經整形。（圖／翻攝自Mandy小紅書）
汪小菲與大S離婚後，先後與網紅張穎穎及女星莊鍶敏等人傳緋聞，但戀情全都無疾而終。近期汪小菲多次被拍到和台灣網紅Mandy出遊，更數次被拍到與孩子們同框，兩人似乎好事將近。果然汪小菲就在近期直播中透露自己預計在今年完婚，更直言要買大顆的鴿子蛋鑽石婚戒給Mandy。被問到Mandy是否有整形，汪小菲拿出手機曬出Mandy童年照片，霸氣護航女友絕對沒有整形：「從小長得特端正，她那麼小去哪打針！」

▲汪小菲在直播中曬出女友照片，直言Mandy從小就漂亮，沒有整形。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲在直播中曬出女友照片，直言Mandy從小就漂亮，沒有整形。（圖／翻攝自微博）
事實上，《NOWnews今日新聞》獨家報導Mandy過去曾在台灣醫美診所任職，她與汪小菲是透過整形醫生李進良牽線相戀。因此不少粉絲紛紛質疑「在醫美中心上班沒有動過刀？」、「看起來像是整形的」，更有粉絲挖出Mandy過去也曾經有過一段婚姻，質疑未來的婆婆「張蘭」是否能夠接受。

▲汪小菲與女友Mandy兩人相戀，是透過整形醫生李進良牽線介紹的。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）
▲汪小菲與女友Mandy兩人相戀，是透過整形醫生李進良牽線介紹的。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）
李進良接受《NOWnews今日新聞》專訪時，表示自己從未幫替Mandy動過手術，也稱Mandy應該是天生麗質，更誇讚Mandy性格溫柔，陪伴汪小菲到世界各地工作並且照顧生活起居，直言自己是意外促成這段良緣。

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