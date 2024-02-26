大樂透內行玩法曝光！專家揭「3招」中獎率飆升　選號祕密全說了

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第二招是「導彈式轟炸法」，陳偉民指出這是最符合台灣玩樂透彩的方式，一般大樂透玩法是從01到49個號碼中選定6個號碼，但是其實很多人不知道可以選超過6個號碼，這種玩法就稱為「連碰」，投注金額雖然會加大，但是卻在此規則當中獲得更大的中獎優勢。
最常見的就是7連碰、8連碰，7連碰每注350元、8連碰1400元，以正常玩法來說，6個號碼中3個號碼金額是400元，但如果是用7連碰的話，中3個號碼獎金會提升到1600元；8連碰中3個號碼則是有4000元。進階玩法則是先把近兩年最常開的15個號碼列出來，再將前幾期開過的號碼刪去，選擇剩餘的熱門號碼投注，「用熱門號碼中的機率非常高」。
而根據台彩官網顯示，自民國93年以來，前15名開出的熱門球號由多至少依序為「08」、「01」、「23」、「30」、「02」、「43」、「11」、「41」、「15」、「36」、「22」、「31」、「28」、「21」、「44」。
第三招則是「板路牌」，也就是將樂透1至49號列成表格，並將前幾期開出的號碼按照日期打上去，會看到其中幾個號碼呈現一種規律，例如37號隔兩期會開出1次，並按照規律推算預測出當期的號碼。不過，這些大樂透包牌法都是許多玩家按照經驗統整而出，不一定適合每一位投注者，還是提醒大家購買彩券需要視自己荷包量力而為。