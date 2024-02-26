預售屋「付完頭期款」月薪仍噴一半！他揭隱藏陷阱勸世：買房三思
現在房價飆漲，買房成了年輕人難以實現的夢想，因此不少人選擇購買預售屋，可以用較便宜的價格入手心儀物件。然而就有一名網友買預售屋後，實際入住1年發現，每個月繳出去的費用比買房前預估的還貴，裡頭有許多「隱藏陷阱」，讓他忍不住發文勸世：「買房最難的就是頭期款，但不代表存到之後就輕鬆了。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友在Dcard以「買房不是頭過身就過，請三思」為題發文，表示他買預售屋至今已入住一年，簽約時付完頭期款，總共還有660萬貸款，當時算房貸是一個月大約2萬元，但實際入住後，卻因為升息再加上管理費及公電，每個月要付近3萬元，「這都是要考慮進去的」。
原PO透露，他月薪不包含獎金實領約5萬，光是房貸就占了3萬元，再扣掉保險費及生活費，已經沒剩多少錢可以投資。因此他忍不住勸世「貸款後的收支比一定要好好規劃，房貸超過三成一定會壓縮到自己的生活，除非你是公務員還是年薪300工程師就另當別論了」。
貼文曝光後，不少網友直言「當初就應該先評估可負擔的能力，再去挑選適合的房價吧」、「五萬初就買五萬初負擔的起的房子」，不過也有人鼓勵原PO「揹660萬已經是很輕鬆的狀況了，薪水會隨時間與工作經歷成長的」、「務實的分享，未來房價跌或漲尚不知情呢」。
而過去《NOWnews今日新聞》曾報導，21世紀不動產所整理的「購買預售屋注意的重點」給民眾參考。首先，為了避免建商在興建過程中倒閉或是有糾紛，一定要選擇有信譽的建商，有8大篩選條件包括：1.是否為建築開發商業同業公會成員。2.是否發生過法律糾紛。3.是否公開提出建案詳細資訊。4.是否願意階段性開放工地現場勘查及記錄。5.公司成立經營時間長短。6.所推出的建案出售率。7.是否有建築安全履歷協會認證。8.是否有履約保證之第三方支付。