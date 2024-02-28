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來一碗「大腸麵線」！內行滷大腸做法食譜公開　幫算熱量安心吃

▲來一碗好吃的大腸麵線！想安心吃自己煮，大腸麵線做法、熱量一文看懂。（圖／普橘島提供）
▲來一碗好吃的大腸麵線！想安心吃自己煮，大腸麵線做法、熱量一文看懂。（圖／普橘島提供）

家庭消費中心／綜合報導

嘴饞想來碗大腸麵線，自己煮好吃又安心。橘子集團有「最狂員餐」之稱的普橘島，分享「大腸麵線」食譜教學。如果吃不夠，普橘島近期推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈，下班放假在家自己煮，私廚美味擺滿桌。

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不少人愛吃「大腸麵線」又擔心熱量，營養師程涵宇曾分享常見麵線熱量排名，其中「大腸麵線」居次，一碗大腸麵線熱量約448大卡左右。以配料來說，100公克大腸熱量約198大卡，脂肪佔38%、膽固醇125mg，如果高膽固醇的人，千萬別一碗接一碗。

▲大腸麵線雖然熱量不低，不過偶爾享受一頓美味，別失控狂吃好幾碗就行。（圖／普橘島提供）
▲大腸麵線雖然熱量不低，不過偶爾享受一頓美味，別失控狂吃好幾碗就行。（圖／普橘島提供）
🟡普橘島「大腸麵線」食譜作法：

◼️滷大腸食材
大腸1斤、醬油100毫升、滷包1包、薑片少許、蔥段少許、蒜頭少許

◼️準備食材
雞高湯2000毫升、蝦米40克、鰹魚120克、油蔥酥60克、蒜頭酥40克、紅蘿蔔絲60克、乾香菇絲60克、油蔥400克、柴魚粉20克、太白粉100克、紅麵線60克、鹽20克、糖20克、雞粉10克、柴魚粉20克

◼️自己滷大腸
1、 大腸先以清水洗過去除油脂
2、 取一鍋滾水並加入薑片、蔥段、蒜，燉煮大腸去腥
3、 另外以醬油加入滷包製成滷汁，加入大腸滷製約70分鐘即完成

▲滷大腸。（圖／普橘島提供）
▲大腸約需滷製70分鐘。（圖／普橘島提供）
◼️自己做大腸麵線
1、 先炒香蝦米、鰹魚
2、 將雞高湯煮滾，加入蝦米、鰹魚、油蔥酥、蒜頭酥、紅蘿蔔絲、乾香菇絲、油蔥、柴魚粉，燉煮約15分鐘
3、 將紅麵線泡水約10分鐘，泡軟後加入湯中
4、 加入鹽、糖、雞粉、柴魚粉調味
5、 最後以太白粉勾芡調整稠度，加入滷大腸即完成

▲在家自己煮美味的大腸麵線。（圖／普橘島提供）
▲在家自己煮美味的大腸麵線。（圖／普橘島提供）
書名：《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》
作者：普橘島
定價：490元（新書79折優惠387元）
出版日期：2023年12月11日

📌購書網址：
▪️台灣角川 
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▪️誠品線上
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▲《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》。（圖／台灣角川）
▲《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》。（圖／台灣角川）

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