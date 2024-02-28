來一碗「大腸麵線」！內行滷大腸做法食譜公開　幫算熱量安心吃

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🟡普橘島「大腸麵線」食譜作法：
◼️滷大腸食材
大腸1斤、醬油100毫升、滷包1包、薑片少許、蔥段少許、蒜頭少許
◼️準備食材
雞高湯2000毫升、蝦米40克、鰹魚120克、油蔥酥60克、蒜頭酥40克、紅蘿蔔絲60克、乾香菇絲60克、油蔥400克、柴魚粉20克、太白粉100克、紅麵線60克、鹽20克、糖20克、雞粉10克、柴魚粉20克
◼️自己滷大腸
1、 大腸先以清水洗過去除油脂
2、 取一鍋滾水並加入薑片、蔥段、蒜，燉煮大腸去腥
3、 另外以醬油加入滷包製成滷汁，加入大腸滷製約70分鐘即完成
◼️自己做大腸麵線
1、 先炒香蝦米、鰹魚
2、 將雞高湯煮滾，加入蝦米、鰹魚、油蔥酥、蒜頭酥、紅蘿蔔絲、乾香菇絲、油蔥、柴魚粉，燉煮約15分鐘
3、 將紅麵線泡水約10分鐘，泡軟後加入湯中
4、 加入鹽、糖、雞粉、柴魚粉調味
5、 最後以太白粉勾芡調整稠度，加入滷大腸即完成
書名：《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》
作者：普橘島
定價：490元（新書79折優惠387元）
出版日期：2023年12月11日
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