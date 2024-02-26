鳥貴族進軍台灣！大倉忠司38年打造日本居酒屋帝國　兒身分更驚人

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日本連鎖居酒屋「鳥貴族」，是社長兼創辦人大倉忠司，於1986年時從大阪起步開業。大倉忠司從高中時期就一直在餐廳打工，也因此對餐飲業萌生興趣，最終到了廚師專科學校就讀，立志成為一名料理人。
大倉忠司畢業繼續在餐飲業闖蕩，在一間義大利餐廳工作，而當時他住處附近開了一間烤雞串店，大倉先生也成了常客，更與店長變為好友，最終兩人決定合夥開店，他就此進入了串燒居酒屋的世界。
1986年，當時26歲的大倉忠司感覺時機成熟，便自立門戶，在大阪開了「鳥貴族」，以雞肉烤串為招牌，並抓準低價區間、小隔間包廂、自助點餐等重點，直接搶得先機，截至2024年2月，「鳥貴族」在全日本已經多達630間門市，成為居酒屋界龍頭。
📍鳥貴族初始菜單曝光！38年間價格差異超驚人
大倉忠司一開始將「鳥貴族」定位成平價路線，近期鳥貴族官方也分享了1986年時，創始店使用的菜單，而當時祭出低價策略，大部分燒鳥串部位只要250日圓（約新台幣52元）的價格就能吃到，一部分較為高級的食材及生啤酒等，也只要350日圓（約新台幣73元）就能享用。
這張照片也勾起了大倉忠司創業時的回憶，他笑稱：「創業時我們沒有全品項均一價，那時候的經營很嚴峻，一度瀕臨破產」。這段最苦的日子過去後，大倉忠司的串燒居酒屋帝國至今已穩穩立足日本，目前鳥貴族主打的，就是全品項360日圓（約新台幣75元）的均一價。
過去鳥貴族有經歷過幾次漲價，最有印象點的就是，2017年10月份時，因人事、食材成本問題，鳥貴族店內130多種品項的均一價從原本280日圓調漲至298日圓，兩小時吃到飽、喝到飽方案，也從原本2800日圓調漲為2980日圓，在當時是該店睽違28年的漲價。後來又陸陸續續調整幾次價格，才變為現今的360日圓均一價。
若是將鳥貴族38年前後菜單拿來對比，創始店多數品項價格為250日圓，到了至今則是360均一價，等於這30多年來，僅漲了110日圓（約新台幣23元），差距不算太大。
📍鳥貴族被找出煉金術！客人爽吃一餐還能賺錢
2020年疫情影響時，日本政府推廣Go To Campaign活動希望帶動地方經濟，其中一項是預約餐廳便可獲得額外價值1000日幣的點數，結果當時卻被民眾發現規則漏洞，許多人跑到鳥貴族，到場卻只喝一杯及吃一樣東西，花不到500日圓屆能得到1000日圓的點數回饋，爽吃一餐還能賺錢，直接吸引大批民眾效仿，更被譽為「鳥貴族鍊金術」(トリキ錬金術) 。
不過此現象卻讓鳥貴族十分困擾，因為店內出現大批低消費客人卻佔據大量位置，最終他們也祭出對策，更改成只有點套餐的顧客才能拿到Go To Campaign的回饋金，才平息亂象。
📍大倉忠司事業有成！養育出帥兒闖蕩演藝圈大紅
大倉忠司創造出居酒屋帝國，虎父自然無犬子！他的兒子就是在2004年以「關西傑尼斯8」（俗稱關8，新團名：SUPER EIGHT）團體名義出道的偶像成員之一「大倉忠義」，團隊樂團形式時是擔任鼓手身分。
「SUPER EIGHT」在日本人氣紅不讓，成員也相當受到注目，但初期大倉忠義並沒有明確承認父親就是鳥貴族創始人，直到近年來才有稍稍透露，但風聲早已在粉絲圈流傳，更有不少人特地為了偶像，前往光顧鳥貴族，此舉更被粉絲比喻成「繳稅」。
📍日本鳥貴族進軍台灣！居酒屋文化能否在台灣開創新天地
本次日本鳥貴族進軍台灣的消息曝光後，讓許多喜愛日本的民眾相當歡喜，紛紛準備在開始營業後，衝第一波前往朝聖，因此預期在剛開幕時，台灣鳥貴族人潮勢必會相當可觀。
不過若看向長期經營的層面，在台灣較沒有像日本上班族所謂的「居酒屋文化」，多數民眾是較習慣到熱炒店與親友暢飲，而且台灣街邊小吃攤位，銅板炭烤串燒店也是相當的多，這些都會成為鳥貴族的潛在競爭對手。
再加上過去許多日本連鎖知名店家來台發展，都常有為人詬病的通病，就是「日幣價格直接轉台幣賣」，再加上近年日幣匯率的助益，在台灣買日本的東西，竟比飛到日本買還要貴的現象也頻頻出現。因此在日本主打平價路線的鳥貴族，來台灣是否能維持住「平價」這項特點，訂出讓台灣民眾驚喜的價格，也成為觀察重點之一。