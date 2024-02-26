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壽司郎「最強遺珠品項」1原因沒上架！他一入口震撼味蕾：超好吃

▲日本知名迴轉壽司品牌「壽司郎」2018年進駐台灣之後，就吸引許多老饕慕名而來，熱門程度至今仍相當高。（圖／壽司郎提供）
▲日本知名迴轉壽司品牌「壽司郎」2018年進駐台灣之後，就吸引許多老饕慕名而來，熱門程度至今仍相當高。（圖／壽司郎提供）

記者賴禹妡／綜合報導

日本知名迴轉壽司品牌「壽司郎」2018年進駐台灣之後，就吸引許多老饕慕名而來，熱門程度至今仍相當高。而日本「壽司郎」商品開發守門人吉田啟之，其實曾發明出一款超強創作壽司，最終卻未能成功過關上架，成為了他心目中的「最強遺珠」。 

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緯來日本台《日本好多新鮮事》節目中提到，近年迴轉壽司招攬客人的關鍵就是創作壽司，壽司郎更在6年間開發出5000多種創作壽司，其中最大功臣就是負責壽司郎商品開發的守門人吉田啟之先生。吉田先生原本是高級飯店的主廚充滿創意的開發者，他認為迴轉壽司的開發關鍵在於「一定要看起來很好吃」，才會讓客人從迴轉台上一眼相中。 

而壽司實際上放上迴轉台之前，其實要通過很嚴格的關卡，吉田先生每個禮拜大約要發表15種新商品，由各部門主管齊聚一堂評鑑。創作壽司需要獲得眾部門主管好評後，才會再加以改良，並以新商品型態發表，這個過程至少要持續3個月以上，且最後只會留下約1成創作壽司成為新商品。 

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▲壽司郎在6年間開發出5000多種創作壽司，其中最大功臣就是負責壽司郎商品開發的守門人吉田啟之先生。（示意圖／記者蕭涵云攝）
吉田先生至今最有自信卻沒過關的壽司就是「焦糖鮟鱇魚乾」，該款創作壽司以焦糖火烤鮟鱇魚肝為重點，中間再放入奈良漬醃菜提升風味，能享受3種口感，卻因為沒有給人美味的感覺而未能過關。 

《日本好多新鮮事》主持群特地品嚐了吉田先生的自信之作「焦糖鮟鱇魚乾」，眾人剛入口時都一致驚豔地說「超好吃」，但是仔細品嚐後卻反倒認為，奈良漬與鮟鱇魚肝的味道對比太強烈，再加上配色不夠好看，吃了1個之後就不會想再吃第2個。不少人建議吉田先生可以用青蔥等綠色配菜點綴，在視覺上也許能增加商品化的可能性。 

▲壽司郎「鮭魚30選」活動，推出17款創意鮭魚、13款經典鮭魚，共計30款鮭魚料理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎的創意壽司實際上放上迴轉台之前，要通過很嚴格的關卡，吉田先生每個禮拜大約要發表15種新商品，由各部門主管齊聚一堂評鑑。（示意圖／記者蕭涵云攝）

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