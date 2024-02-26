星巴克今截圖「買一送一」連喝4天！迷客夏29元　5大手搖飲料優惠

全聯228撒優惠！高麗菜35元限4天、洋蔥39元　 買1送1清單一次收

▲228連假賣場優惠，全聯推出當季蔬菜特惠，自今（26）日起至29日限定，1公斤高麗菜特價35元，還有A菜特價25元。（圖／全聯提供）
▲228連假賣場優惠，全聯推出當季蔬菜特惠，自今（26）日起至29日限定，1公斤高麗菜特價35元，還有A菜特價25元。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

228連假即將到來！不想出門人擠人，全聯推出當季蔬菜特惠，自今（26）日起至29日限定，1公斤高麗菜特價35元，還有A菜特價25元，洋蔥則是在3月底前1公斤袋裝，特價39元，還有本檔共160項商品買1送1優惠。大潤發即起至3月7日限定，冷藏商品單筆滿299元送30元現金抵用券、沖泡飲品/果醬單筆滿399元現折40元，還有冷藏商品滿299元送30元現金抵用券。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡全聯

📍門市｜即起至2月29日

◾1公斤高麗菜，原價48元、特價35元

◾產銷履歷大陸A菜單包250g，原價28元、特價25元

◾國產洋蔥1公斤袋裝，原價48元，特價39元（2月27日起至3月底）

📍門市｜即起至3月7日（憑卡買1送1）

◾三好米花蓮牛奶清香米（二等米）1.8Kg，原價279元、特價140元

◾馬玉山 營養全穀堅果奶，原價286元、特價143元

◾靠得住懷潔棉質透氣超纖薄衛生棉，原價79元、特價40元

◾西雅圖極品咖啡貝瑞斯塔2+1、3+1，21gx18入，原價269元、特價135元

◾得意的一天國民黃金調合油（2L），原價378元、特價189元

◾高露潔抗敏專家牙膏，原價218元、特價109元

◾TATAWA醇提拉米蘇熔岩餅、榛果巧克力熔岩餅（120g），原價69元、特價35元

📍門市｜即起至3月7日買1送1

◾依必朗防霉抗菌洗衣精補充包，原價108元、特價54元

◾咖碼 cama caf’e即溶精品黑咖啡(2gx15入)，原價299元、特價150元

◾家樂氏纖穀脆-超級莓果(330g)，原價220元、特價110元

◾UCC職人香濃綜合即溶咖啡(90公克)，原價259元、特價130元

◾西雅圖咖柏斯優萃浸泡式咖啡(8g*10入)，原價159元、特價80元

◾雀巢咖啡三合一濃醇原味(15g*20入)，原價129元、特價65元

◾SCOTT可麗舒頂級3層柔厚抽取衛生紙(100抽*10包)，原價299元、特價150元

◾好奇迪士尼純水親膚濕巾-加厚型(70抽*2包)，原價158元、特價79元

◾門市買1送1全品項一次看

▲全聯228連假超過百款商品買1送1，包括穀脆燕麥平均單件110元。（圖／全聯提供）
▲全聯228連假超過百款商品買1送1，包括穀脆燕麥平均單件110元。（圖／全聯提供）
此外，大潤發即起至3月7日限定，冷藏商品單筆滿299元送30元現金抵用券、沖泡飲品/果醬單筆滿399元現折40元，包括「富統培根」原價130元特價99元、「大成 經典雞塊」原價119元特價99元、「永昇 元氣薯餅」原價119元特價105元，再搭配上新鮮水果推薦「履歷溫室玉女番茄」原價139元，特價125元/盒，就能完成一份美式Brunch拼盤，冷藏商品滿299元還能送30元的現金抵用券。

台灣「龍年福袋MVP」公開！2家賣到嚇嚇叫　全家、全聯滯銷原因曝

捐血吃「西堤牛排半價」！3大補血優惠一次看　這送全聯禮券400元

全聯福袋賣不完店員拼了！她「買1袋原價」仍爽翻　眾全愣：賺爆

台灣「最聰明福袋」賣到嚇嚇叫！客拆開全愣：超商、全聯最大對手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞