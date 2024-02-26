Twitch結束韓國營運！最後一晚直播主「不演了」 情色直球博關注
真的太窺賊（crazy ）了！全球知名直播平台 Twitch 將在2024年2月27日午夜零時，正式退出韓國市場，原因是當地網路費用過高，難以維持收益。而今（26）日則是Twitch在韓國的最後一晚，許多直播主各出奇招博眼球，甚至還有直播主直接劍走偏鋒，直播情色內容，讓全球網友大開眼界。
記者潘毅／綜合報導
Twitch執行長Dan Clancy指出，Twitch在韓國的營運一直都呈現明顯虧損，甚至還一度將最高畫質調整為最高720p，但仍難以維持營利，最終才會痛下退出韓國市場的決定。
而過去韓國 Twitch ，就以火辣女主播進行舞蹈而在全球獲得大量關注，今（26）日則是韓國最後一晚能進行直播的時間點，大批女主播紛紛穿上最火辣的戰袍，也不害怕遭Ban台處理，希望能多吸引一點粉絲，轉移到其他韓國本地平台繼續收看。更誇張的還有遊戲實況主直接直播18禁色情遊戲，直接吸引超過2萬8千人觀看，但是他的追蹤人數僅不到7千，顯見策略奏效。甚至還有韓國Vtuber祭出裸體模組博眼球，亂象叢生。
Twitch在退出韓國的最後關頭，還在2月23日收到日韓國通訊傳播委員會開出的4.35億韓元（約1000萬新台幣）的罰單，理由是2022年時關閉VOD功能，導致用戶權益受損，再加上今日的韓國直播亂象，Twitch在離開傷心地韓國之前，付出了許多慘痛代價。