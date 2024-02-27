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台中市近5年標售1691億公有地 　內政部震驚喊暫緩：恐釀房價飛漲

▲台中市第13期大慶市地重劃及第14期美和庄市地重劃等2區共計123筆土地3月7日將辦理抵費地公開標售。圖為第13期重劃區。(圖／市政府提供2021.12.23)
▲台中市第13期大慶市地重劃及第14期美和庄市地重劃等2區共計123筆土地3月7日將辦理抵費地公開標售。圖為第13期重劃區。(圖／市政府提供2021.12.23)

記者徐銘穗/綜合報導

台中市地政局日前宣布，第13期大慶市地重劃及第14期美和庄市地重劃等2區共計123筆土地3月7日將辦理抵費地公開標售。對此，內政部今（27）發新聞稿表示，台中近5年已標售超過37萬6千坪公有地，總金額達1691億元，地政司已行文請台中市府暫緩前述土地標售，優先考慮增加社宅用地，避免房價飛漲。

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內政部表示，第13期、第14期土地標售帶動建商溢價搶標，造成台中市不動產行情再次飛漲，並加重市民住宅價格負擔。強調台中市為全國住宅負擔最重的城市之一，市民對社宅有強烈需求刻不容緩，應優先考量增加儲備社會住宅用地，以回應臺中市民對居住正義需求。

內政部指出，房價上漲之根源之一在於土地價格大幅上漲，造成民眾購屋負擔加重，因此曾分別於2021年及2022年函請各地方政府，標售市地重劃抵費地、區段徵收可處分的建築用地前，儘量採取標租或設定地上權方式辦理，且在財務計畫評估可行前提下，應優先提供部分比例以興建社會住宅。

▲台中第13期重劃區變更後細部計畫示意圖。（圖／台中市地政局提供）
▲台中第13期重劃區變更後細部計畫示意圖。（圖／台中市地政局提供）
在去（2023）年12月14日行政院會通過「推動社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施」中，2025年至2032年整體開發區辦理區段徵收及市地重劃時，直轄市應留設5％、其餘縣市應留設3％供社宅使用，並專案讓售給中央政府興辦社宅。

內政部補充說明，統計台中市政府從2019年至2023年底，公開標售區段徵收可處分建築土地及市地重劃地區抵費地，標售總金額達新臺幣1691億元，面積超過37萬6千坪。

今（2024）年2月1日，台中市府又公告標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區內123筆抵費地，標售底價總金額也逾新臺幣200億元，預定於今年3月7日開標，市府此舉恐吸引開發業者溢價搶標，推升當地不動產市場行情，更加重民眾購屋負擔，建議市府宜回歸住宅政策思考。

內政部強調，為健全住宅市場及照顧弱勢與青年族群的居住需求，中央全力推動社會住宅政策。因此，再次呼籲各地方政府針對重劃所取得抵費地及區段徵收可處分的建築用地，優先評估提供興建社會住宅使用，使政府資源做更合理及有效運用。

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