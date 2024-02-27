中職／上古神獸！「東方特快車」郭泰源練投 再現「神級」變化球
富邦悍將近期春訓持續備戰，今年轉任副領隊的「上古神獸」，過去在日職被稱為是「東方特快車」的郭泰源，也在近期進牛棚練投，由於埼玉西武獅隊已經邀請郭泰源、吳念庭加入3月16日舉行的「西武獅傳奇OB賽」，郭泰源也有機會上場投球，重現王牌18號的威力。郭泰源練投25球，不但投球英姿依舊，還小試招牌指叉球，也是他過去的超級武器。
記者吳政紘/綜合報導
郭泰源在1985年跟西武隊簽約，成功赴日發展，而他幫助西武隊拿下6座日本一總冠軍，並在1997年球季結束後引退，生涯13年都在西武隊發展，而他也創下117勝68敗，防禦率3.16的成績，最重要，他被認為是「史上最強洋投」。
郭泰源在引退後回到台灣，擔任台灣大聯盟顧問，並在2004年開始擔任誠泰Cobras的總教練，郭泰源曾多次擔任中華隊總教練，並且也在2013年受到邀請擔任福岡軟銀鷹隊的投手教練。
郭泰源之後回台擔任統一獅隊首席教練，並且之後在2015年擔任總教練，以及世界12強中華隊首任總教練。郭泰源在2016年轉任富邦悍將顧問，而他也在去年才轉任副領隊。
郭泰源全盛時期最快球速曾來到158公里，西武隊過去也曾邀請他到場開球，並且他也跟西武隊保持良好關係，目前西武獅隊GM渡邊久信，也是他過去西武時期的隊友。
郭泰源預計在3月16日的傳奇OB賽登場，因此他也拿起手套練投，郭泰源雖然沒有過去「高抬腿」的投球方式，但還是看得出揮臂十分順暢，讓球迷都很吃驚。
郭泰源練投25球，他笑說：「自然就變成指叉球了」，還是自嘲「投球不行」，但西武隊18號，仍被代表是王牌的球衣。
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