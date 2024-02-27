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快訊／李宰旭官宣認愛！與aespa成員Karina「正在互相了解階段」

▲李宰旭（右）和aespa成員Karina透過各自經紀公司發聲明，證實「熱戀消息」。（圖／李宰旭、Karina IG）
▲李宰旭（右）和aespa成員Karina透過各自經紀公司發聲明，證實「熱戀消息」。（圖／李宰旭、Karina IG）

記者張芸婷／綜合報導

李宰旭和aespa成員Karina今（27）日被《Dispatch》（以下簡稱《D社》）爆出熱戀消息，並公開２人深夜在公園約會的照片，而雙方也透過經紀公司承認「正在交往中」，李宰旭方聲明中提到「目前正在互相了解的階段」，希望外界溫暖看待。

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昨（26）日李宰旭與李濬榮、洪秀珠等演員主演的《篡位》才大動作舉辦記者會宣傳，不料，今天就被《D社》爆出與「SM娛樂」旗下女團aespa成員Karina戀愛ING，消息公開後，2人隨即透過經紀公司認愛。

▲李濬榮（左起）、洪秀珠、李宰旭出席《篡位》記者會。（圖／Disney+）
▲李濬榮（左起）、洪秀珠、李宰旭出席《篡位》記者會。（圖／Disney+）
李宰旭經紀公司「C-JeS娛樂」對外證實戀愛傳聞，發聲明表示：「他們正在互相了解的階段，演員目前正忙於拍攝，私生活部分請外界以溫暖視線看待，並給予尊重。」而Karina所屬經紀公司「SM娛樂」則簡短回應「正在互相了解階段」。

根據韓媒《D社》報導，2人是在今年1月在參加時裝周活動時，對彼此一見鍾情，回國後會選在深夜約會，曾被目擊在男方住處附近公園散步。

▲李宰旭和Karina於時裝周上的互動被粉絲翻出。（圖／轉攝自아이돌 이슈）
▲李宰旭（上圖右、下圖左）和Karina於時裝周上的互動被粉絲翻出。（圖／轉攝自아이돌 이슈）
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粉絲看到新聞後，紛紛找出當時活動的影片回顧，可以發現李宰旭和Karina時常向彼此搭話，並且男方還伸出禮儀手，保護Karina順利就坐，當時就讓眾人看得覺得非常般配，如今2人戀愛也相當受到外界祝福。

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