快訊／李宰旭官宣認愛！與aespa成員Karina「正在互相了解階段」
李宰旭和aespa成員Karina今（27）日被《Dispatch》（以下簡稱《D社》）爆出熱戀消息，並公開２人深夜在公園約會的照片，而雙方也透過經紀公司承認「正在交往中」，李宰旭方聲明中提到「目前正在互相了解的階段」，希望外界溫暖看待。
記者張芸婷／綜合報導
昨（26）日李宰旭與李濬榮、洪秀珠等演員主演的《篡位》才大動作舉辦記者會宣傳，不料，今天就被《D社》爆出與「SM娛樂」旗下女團aespa成員Karina戀愛ING，消息公開後，2人隨即透過經紀公司認愛。
李宰旭經紀公司「C-JeS娛樂」對外證實戀愛傳聞，發聲明表示：「他們正在互相了解的階段，演員目前正忙於拍攝，私生活部分請外界以溫暖視線看待，並給予尊重。」而Karina所屬經紀公司「SM娛樂」則簡短回應「正在互相了解階段」。
根據韓媒《D社》報導，2人是在今年1月在參加時裝周活動時，對彼此一見鍾情，回國後會選在深夜約會，曾被目擊在男方住處附近公園散步。
粉絲看到新聞後，紛紛找出當時活動的影片回顧，可以發現李宰旭和Karina時常向彼此搭話，並且男方還伸出禮儀手，保護Karina順利就坐，當時就讓眾人看得覺得非常般配，如今2人戀愛也相當受到外界祝福。
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