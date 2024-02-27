亞尼克連關6店爆倒閉潮！眾揪「2關鍵」嘆恐怖：在台灣生存要勇氣
知名生乳捲品牌「亞尼克」去年7月之前才收掉4間店面，今年上半年又預計關掉6間店面，讓亞尼克爆發倒店潮的傳聞在坊間四起。對此，亞尼克董事長吳宗恩今（27）日召開記者會，強調亞尼克公司目前營運穩健，門市佈局調整主要因長期缺工，營運成本居高不下。而PTT鄉民也點出亞尼克突然調整營運策略2關鍵，就在於店租成本太貴及產品定價太高。
記者賴禹妡／綜合報導
亞尼克以生乳捲成功打進市場，是網路上超夯團購商品，2020年銷售更突破170萬條，在糕點界頗有名聲。不過，亞尼克自3月17日開始一直到4月28日前陸續關閉6間門市，其中還包含去年3月才剛進軍的南投草屯店，各家門市也都貼出公告，提醒民眾儲值金、紅利點數的使用權利。
坊間傳出亞尼克爆發倒店潮，PTT網友看到消息也一片震驚。不少人點出亞尼克突然調整營運策略的2個關鍵，主要就是店租成本太貴以及產品定價太高，眾人紛紛直言「其實萬里＋台北各1間就好」、「實體店光租金就燒光你的錢」、「台灣實體店租超恐怖，要生存真的需要勇氣」，還有人表示「雖然不錯吃，可是太貴了」。
亞尼克董事長吳宗恩今日上午在亞尼克內湖旗艦店開記者會，親自說明目前營運狀況、2024年營運布局、策略調整原因。吳宗恩提到，亞尼克公司目前營運穩健，門市佈局調整主要因長期缺工，營運成本居高不下，綜合考量評效之下，經審慎評估後才將6家門市進行汰換，為維持服務品質。吳宗恩並說到，亞尼克2024年全面調整通路策略，門市佈局汰舊換新，並非外界解讀的集體倒閉。並一再強調之後的營運將有兩個重點，門市調整汰換以及擴點，台北市內湖旗艦店將於3月4日～3月22日進行改裝，導入YTM(蛋糕販賣機)二代機，打造24小時智能服務。