家中1耗電巨獸全年無休！藏隱形陷阱「害電費狂漲」 台電也認證
4月開始電價採不分級距全面調漲，因此讓許多人近期開始揪出家中吃電怪獸。而在所有家電中，冰箱是默默全年無休的必備電器，卻也隱藏巨大的耗電危機。冰箱除了需要適時清潔保養，冰箱膠條的清潔檢查也很重要，若冰箱膠條老化變形，恐怕會讓冰箱不知不覺間化身為家中耗電巨獸。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友曾在PTT發文，抱怨自家5、6年的冰箱冷藏區壁板會開始「冒汗」，冷凍室層板則永遠結了一層厚冰，需要拔插頭退冰才能清除，他一度以為是冰箱門沒關好，但冷凍食物又能正常結冰，廠商也表示食物能結冰就是正常狀態，不需更換零件維修，讓他感到十分困擾。貼文曝光後，不少人認為禍首就是冰箱膠條，因密合不良讓外界水氣進入。
事實上，台電臉書粉專「台電電力粉絲團」日前才發文指出，全年無休的冰箱必須適時清潔保養，冰箱膠條的清潔檢查也很重要，若冰箱膠條（密封條）老化變形，或是密合性變差，會讓冰箱️冷空氣一直外洩，使冰箱變得不冷、食物易腐壞，壓縮機也可能更頻繁啟動，最終導致耗電。
因此台電提醒，大家要記得定期擦拭膠條保持清潔，避免因污漬影響膠條密封性。那麼該如何檢查冰箱門膠條密合性呢？其實薄薄的一張紙就可以，試試在門縫夾紙張，若可以夾住代表密封良好，若夾不住就要注意評估是否更換膠條。
台電也透露，若冰箱門膠條確定變形，可以用吹風機吹整變形處，讓膠條恢復原有形狀，但如果變形嚴重無法回復，就建議洽專業人員更換膠條。