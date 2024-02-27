NCT泰容「發尋人啟事」再獨寵台灣歌迷 用中文喊恭喜恭喜拜年！
南韓「SM娛樂」旗下男團NCT成員泰容上週末（2／24、2／25）結束人生第一次的首爾個人演唱會，會後一段「尋人啟事」的事蹟引發討論。他26日發行新專輯《TAP》，這是泰容第一次獨挑大梁負責所有歌曲填詞，將平時的苦惱、感受到的情感與想法通通融入專輯中，他為了宣傳作品，特地錄製影片問候台灣歌迷，並喊「恭喜恭喜」跟大家拜晚年。
記者陳雅蘭／綜合報導
泰容結束演唱會後，忽然在Bubble（粉絲交流APP）上發起「尋人啟事」，原來有一位粉絲為了幫偶像的新歌打廣告，在演唱會結束搭地鐵時，掛上寫有「NCT泰容，明天2月26日星期一，下午6點，發售SOLO 2輯，主打歌《TAP》，請大家多多支持」的立牌，立即造成討論，同時成功吸引到泰容注意，發文表示想找到該粉絲。
泰容表示新專輯《TAP》比前作更多元化、更直率的表現出想法與情感，模樣比以往更成熟，他說道：「其實沒有想以我的歌曲填滿專輯，是A&R人員與經紀人哥哥們都說歌曲好聽，很開心能得到喜歡的人的認可。」他為了宣傳專輯，錄製Q&A影片問候台灣歌迷，泰容表示：「真的很感謝你們總是在遠方為我們加油，期待有一天能在大家面前表演，我也會一直努力的，希望各位也能多多支持我們，健康的，幸福下去就好了，謝謝。」最後還以中文表示「恭喜恭喜」跟賀新年。
《TAP》是承載揣測夢想奮鬥的20代泰容所努力來的結果，每天從粉絲身上獲得偌大力量的他，希望能透過專輯與粉絲的關係更加緊密，期盼自己與音樂都能成為粉絲每天都想看、想聽的存在。《TAP》收錄主打歌〈TAP〉、〈Moon Tour〉、〈Run Away〉、〈APE〉、〈Ups & Downs〉、〈404 Loading〉共6首歌曲，已在台數位發行。
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