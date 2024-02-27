5嫌犯面貌全曝光！台男慘死泰國案追緝中 泰柬兩國合力通緝
44歲台灣男子石茂強命喪泰國機場附近廢棄商家，警方追查泰國前妻證詞，以及調閱監視器和附近居民說詞，掌握嫌犯為4名台灣男子和1名泰籍女子，這5人已潛逃至柬埔寨，目前泰國和柬埔寨成立專案小組追查中。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國、柬埔寨雙方共同組成專案調查小組後，最新進度是公佈5名嫌犯的長相和姓名，進行公開通緝。4名殺害石茂強的台灣男子姓名分別是43歲的胡豐源、42歲的王鴻騰、24歲的褚宇凡和36歲的林光遠，而犯案泰國女子則為22歲，名為Piyanuch Thammarat。
泰國警方發現此名面容漂亮的年輕泰國女子疑似涉入其中，她不僅是監視器畫面中出現的一輛疑似運送石茂強屍體的紅色馬自達轎車車主的前妻，案發後也被拍到逃往柬埔寨。
於是警方突襲該名女子位於曼谷叻拋區（Lat Phrao）拉普拉考路（Lat Pla Khao Road）的三樓住處，在浴室查出血跡反應，且有使用化學物滅證的跡象，初步推斷石茂強恐是先於女子住處遭多人殺害，再被棄屍於機場禁區。
泰國警方詢問女子住處附近鄰居，也證實有聽到半夜傳來槍響，且鄰居們有看到石茂強和其他華人男子陸續走進該處，並聽到他們用中文交談。
警方指出，5人於25日下午6時已用護照成功過境、逃到柬埔寨邊境小鎮波別（Poipet），於同一日晚間7點多再被拍到出現在小鎮上的一間賭場，9點多又搭計程車前往金邊（Phnom Penh），目前柬埔寨移民局和泰國警方正合力緝捕這五名嫌犯。