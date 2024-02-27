44歲台男慘死泰國！前妻吐露驚人內幕 20歲可疑女子下落曝
44歲台灣男子石茂強慘死泰國的命案引起兩國關注，被列為通緝犯的他去年疑似偷渡去泰國，最終在25日被棄屍於泰國機場附近。泰國警方初步研判至少5人涉案，命案第一現場位於一處住宅，平時只有一位20歲左右的泰國女子居住，但該名女子已逃往柬埔寨，警方也聯繫上台男的泰國籍前妻，並取得她的說法。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國媒體《Amarin TV》報導，石茂強被棄屍在泰國機場附近的廢棄餐廳，警方則開始搜索第一命案現場。北欖府警方25日深夜搜索曼谷叻拋區（Lat Phrao）拉普拉考路（Lat Pla Khao Road）一棟住宅，發現浴室內有血跡，還有用化學物質滅證的痕跡，研判為殺人現場，估計至少5人涉案且恐已潛逃出境。
石茂強的泰國籍前妻爆料，石茂強屬於海外電信犯罪集團，不過泰國警方並未透露更多細節，目前正採集指紋，緝捕逃犯歸案。
至於第一命案現場，附近鄰居供稱這棟住宅屬於一名泰國人，一名華裔青年去年12月租賃，但大多時候僅一名20歲左右的泰國女子獨居，偶爾有3到4名華人前來。另一名鄰居表示，住在附近的石茂強25日凌晨2時左右騎車到女子家，接著又有2名男子帶行李箱抵達，一群人都用中文交談，約凌晨3時左右爆出槍響。
警方研判，這起案件共有5名嫌犯，包含4名男子、1名泰國女子，一行人殺害石茂強並棄屍後，開著紅色馬自達轎車到便利商店購買去汙劑，接著將車停在機場附近，由一輛廂型車接應展開逃亡。當天下午1點左右，女子被拍到疑似出現在Ban Klong Luk邊境檢查站，準備逃至柬埔寨。目前警方已展開更多調查，將陸續公開犯罪細節。