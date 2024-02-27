安博盒子侵害國內外53台著作權 台盜版業者判4年、賠1.3億
「黑人」陳建州利用「安博盒子」收看2021年東京奧運，社會高度關注他偷看盜版，檢警調查，台灣安博公司負責人黃博詮涉與中國盜版業者合作，販售「安博盒子」機上盒，號稱購買一次，終身觀看，嚴重侵害著作權。新北地院今（27）日依違反《著作權法》判處黃博詮4年、台灣安博科處罰金100萬元。
記者潘千詩／台北報導
附帶民事求償部分，黃博詮及台灣安博公司須賠償18家電視台、53個頻道，每頻道250萬元，合計1億3250萬元。
起訴指出，黃博銓與對岸盜版業者合作，於2017年9月29日至2021年10月7日止，透過不知情的OTT會員，取得四季線上、愛爾達、LiTV等OTT業者的會員帳號、密碼，經由解碼器轉換為網路封包形式而重製，藉由網路上傳至其等架設的雲端伺服器，再經由網路傳輸到安博盒子，安裝專屬APP，提供購買安博盒子的消費者免費觀看節目。
新北院審酌，黃男犯後否認犯行，拒配合提供扣案手機之解鎖密碼，也無和解賠償的具體表現，正值青壯並擁有高學歷及商業頭腦，卻甘願做對岸盜版業者的台灣地區負責人，即便檢察官經司法互助將之斷訊，但對岸盜版業者已將網址遷往他處，犯後繼續申請新型號之NCC型式認證，繼續侵害著作權人。