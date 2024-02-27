比威力彩、大樂透更容易中獎！「這彩券」內行玩法曝　台彩也認證

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而「樂透老爹」陳偉民曾在YouTube上傳影片指出，台彩公布的中獎人特質就是「每天買、常常買、固定買」，除了用固定號碼養牌之外，購買頻率更是十分重要，「你偶爾才買一張就要中800萬，那個機率有多低？」
樂透老爹表示，他今彩539除了每天用固定號碼養牌之外，偶爾經過其他家彩券行，也會掏錢買不同組合，這樣做的中獎機率比別人大很多。另外，還有人在養牌時會要求刷3次，這樣頭獎2400萬就是由他獨得，因此才會出現同間彩券行中3次頭獎的情形；另一種則是每期都和朋友集資固定號碼，甚至加碼用8連碰、10連碰增加更多中獎優勢。
樂透老爹總結，今彩539中頭獎的第一個特質就是包牌客，第二個特質就是「連刷3次」的買法，能獨得2400萬頭獎。若是想追求CP值，他推薦可以玩今彩539的二合玩法，也就是「39樂合彩」，若對中同期今彩539獎號之任二碼，單注獎金就高達1125元，中獎率約1/74。
台彩曾在2023年1月指出，電腦型彩券除了大樂透和威力彩有機會開出高額頭獎外，今彩539及雙贏彩周一至周六每天都有開獎，提供更多的頭獎中獎機會。特別是今彩539，只要對中5個獎號，就中頭獎800萬元，頭獎中獎率更遠高於威力彩及大樂透，因此培養出一群忠實彩迷。
台彩表示，由於今彩539的頭獎中獎人採用多期投注的比例最高、包牌的比例也較多，因此其頭獎彩券的平均單張購買金額達373元，為所有樂透型遊戲中最高的，但該遊戲111年所開出的371張（包含3張中3注頭獎、5張中2注頭獎）頭獎彩券當中，也有106張是只花了50元、購買1注就中頭獎，占比28.6%。因此，民眾購買彩券時，可以依自身財務狀況，量力而為，只要有買就有機會中獎，切莫過度投注，影響正常生活。