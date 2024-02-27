銀行87萬存款「遺忘20年」！阿公收通知見超狂金額驚呆：搞錯了吧
許多人習慣將錢存放在銀行，除了安全又穩定之外，還能加減領利息。不過竟有人遺忘了存款21年，中國一名7旬阿公，近期在銀行的提醒之下，才得知有7筆定期存款被他遺忘，金額高達20萬元人民幣（約新台幣87萬元），總計利息則高達28.5萬元人民幣（約新台幣125萬元），讓阿公當場驚呆，還以為是銀行認錯人了。
記者賴禹妡／綜合報導
據陸媒《封面新聞》報導，中國四川達州市一名70歲雷姓老翁，近期被農業銀行經理告知，他在該行有7筆定期存款，合計金額高達20萬元人民幣，且自2003年就存放至今，雷姓老翁得知後相當不可置信，甚至還懷疑是銀行人員搞錯了。
銀行方面則指出，有行員在處理銀行資訊過程中發現這7筆存款，因此才特地通知戶頭主人。據悉，雷姓老翁年輕時做生意賺了不少錢，在當地多家銀行都有存款，然而這20年來因多次搬家，許多物品在過程中遺失，這7筆定期存款單極有可能因此不慎搞丟。
如今雷姓老翁已年事偏高，雖然已離開生意圈，但因積蓄豐厚且習慣使用電子支付，因此很少到銀行臨櫃辦理業務。至於該如何處理這些存款，銀行也徵詢雷姓老翁的意見，他希望能連本帶利繼續存放在該行。按照目前存款利息政策核算，總計利息竟已高達28.5萬元人民幣（約新台幣125萬元），比本金又多出一大筆，替老翁帶來另一個驚喜。