在屏東也買不起房！小嫻揭驚人房價　嘆：全世界只有台灣建商沒倒

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影片中，小嫻分享屏東機場旁的兩房、3房物件，實際成交價落在每坪27萬至35萬間，車位落在120~150萬元。她考量有練琴需求，希望找隔音較好的物件。但看下來，目前屏東2房建案在700萬內，1000萬內則可以買到3房，新房約可貸到8成。
小嫻直面建商追問：「房價為什麼下不來？我們年輕人買房很難欸！」對方回應疫情過後，「因缺工缺料的關係，造成建設業成本提高。地主和地方政府要釋出閒置土地，我們建商才能標售，問題是土地資源愈來愈少，你認為地主會便宜賣嗎？」
建商坦承，其房價1坪來到36萬多，「真的已經把高鐵那個都已經加上去了」，表示2019年預售時1坪單價17、18萬元，但經過疫情盤整後，「房價已經漲兩倍」，屏東市區找不到其他的新建案，「有的話也已經完售」，因此造就屏東破紀錄的房價。
小嫻也好奇大家都在說房子很貴，但每當有新建案總是幾乎完售，「到底是哪些人在買？」建商則說多是年輕族群，雖然年輕人會賺錢，但多數無法拿出自備款，還是需要爸媽幫助。
屏東在地人怎麼看房價？小嫻也街訪屏東民眾，從台北南漂回屏東的屏東人直言，以前在台北從不敢去看房，都是用租的，現在回到屏東買得起房，「可以吃得好、住得好」，很開心。也有屏東在地人認為，目前屏東市房價1坪要20~30萬元太誇張，但也認同「現在不買以後會更貴」。
最後，小嫻在影片最後無奈說搞不懂大家為什麼愛囤房，「你知道全世界建商都在倒閉，只有台灣沒有，很奇怪，我蠻想研究這個現象，台灣人就是喜歡買不動產。」
內政部日前公布2023年第3季全國房貸負擔率，屏東縣房貸負擔率為29.79%，為全國僅存負擔率低於3成的縣市之一，另兩縣市為基隆市與嘉義縣。
而根據台灣房屋集團統計，2023年屏東縣房市交易，屏東市透天平均鑑估總價從2019年的668萬元，2023年上揚至953萬元，漲幅約4成，潮州鎮漲勢最兇，從724萬元漲破逾千萬，2023年透天平均總價為1070萬元，漲幅近5成，漲勢雖明顯，不過有天有地的透天宅，平均千萬元還是有的找。
台灣房屋潮州富山加盟店店東邱璿樺表示，潮州鎮鄰近88快速道路，能快速接往高雄、墾丁及台東地區，近期亦有日式園區、老街活化議題帶動商圈發展，吸引不少外地客投資置產，目前潮州市區30~40年的老透天千萬有找，中古落在1200~1300萬元，新穎透天總價則要1800萬元起跳，而潮州大樓推案每坪更已開價3字頭，挑戰潮州房價天花板。